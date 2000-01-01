Начинаем обучение: What is дорожная карта?

Когда урок только начался, преподаватель предложила мне составить план занятий с помощью дорожной карты. Не буду врать, я не понимала, как это может помочь в изучении языка. Но моей радости не было предела, когда я узнала, что все занятия будут основаны на моих увлечениях! В конце концов, это позволит мне проявить больше интереса к обучению и сделать процесс более увлекательным. И я поняла, что это действительно гениальная идея!

Поэтому Фидания, руководитель школы английского языка, научила меня полезным наборам фраз, которые пригодятся каждому туристу:

1. How can I get to the train station? — Как мне добраться до вокзала?

2. I’d (would) like big cappuccino - Я бы хотела большой капучино

3. Can you help me? — Вы можете мне помочь?

4. Hello, I’m not from this city. Can you show me around? — Здравствуйте, я не из этого города. Не могли бы вы показать мне окрестности?

5. I need to get to the Eiffel Tower — Мне нужно добраться до Эйфелевой Башни.

Благодаря ценному уроку от преподавателя школы английского языка «Compass», я выучила не только разговорные фразы для путешествий, но и научилась их правильно учить. Почувствуйте и вы себя гражданином мира, способным познавать культуру иностранцев с помощью разговоров на их родном языке.

Также школа поможет вам не только подтянуть английский перед путешествием, но и подготовиться к собеседованию, работе в международной компании, экзаменам, поднять общий уровень.

Кстати, уже с 25 сентября «Сompass» открывает новые учебные группы! Оплатив полный курс, вы получите бесплатные бонусы: подписку на puzzle movies c кино и сериалами, а также еженедельные бесплатные разговорные клубы!

Проконсультироваться по вопросам и записаться в школу английского языка можно через ВК , @fidanya_english (запрещенная соц. сеть в РФ) или по WhatsApp: 8(927)-678−37−83

где изучение иностранного языка — это захватывающий процесс, который превращается в увлекательное хобби для студента!

Lesson one: лучшая теория — это практика

Когда я собиралась отправиться в путешествие, то всегда думала, онлайн-переводчик все сделает за меня. Но практика показала, что постоянно доставать переводчик, это неудобно.