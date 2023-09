Поэтому Фидания, руководитель школы английского языка, научила меня полезным наборам фраз, которые пригодятся каждому туристу:

1. How can I get to the train station? — Как мне добраться до вокзала?

2. I’d (would) like big cappuccino - Я бы хотела большой капучино

3. Can you help me? — Вы можете мне помочь?

4. Hello, I’m not from this city. Can you show me around? — Здравствуйте, я не из этого города. Не могли бы вы показать мне окрестности?

5. I need to get to the Eiffel Tower — Мне нужно добраться до Эйфелевой Башни.