куда сходить этой осенью в Казани
Меня зовут Виктория, журналист Prokazan и я решила составить список рекомендаций о том, где хочу побывать этой осенью в Казани.

В городе столько локаций, где хочется побывать хотя бы раз, порой даже трудно выбрать! Но пока безумные ученые разрабатывают машину, в которой можно находится в нескольких местах одновременно, я упрощу задачу — задам вам топ-4 места, где я рекомендую скрасить время в осеннюю пору.
Гончарное мастерство — это магия, в которой объединяются четыре стихии: земля, вода, воздух и огонь. Они все сыграли свою роль в удивительном процессе создания керамики. Чтобы научиться творить волшебство своими руками, я пришла в гончарную студию «Теплая Чашка» на Ямашева, 36 Мастер-класс для меня проводила Альбина — владелец студии.
Я поделила свой опыт посещения студии керамики на несколько этапов:
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1 этап - формируем идею.
Мастер знакомит меня с материалом и его свойствами на примере уже готовых работ. Мне захотелось слепить лаконичную вазочку для сухоцветов. Из широкой палитры глазури, я выбрала цвет “Перепелиное яйцо”. Предвкушая результат, я приступила к моему первому уроку за гончарным кругом. Тут и началась настоящая магия.
2 этап — творим!
За гончарным кругом формируем основной объем вазочки, а затем слегка подсушиваем изделие строительным феном и переносим его на стол.
Здесь можно добавить различные детали: надписи и рисунки, травы и фигурки, все что душе угодно! Я предпочла лаконичный стиль, поэтому моя вазочка станет идеальным и современным декором в моем доме.

Это самый интересный и творческий этап, ведь глина — очень тактильный и красивый материал. Она приятно пахнет и полезна для кожи. Но больше всего мне понравилось, что работа с ней снимает усталость и вводит в состояние медитации.
3 этап — встреча с вазой!
После занятия, изделие помещается в сушильный шкаф на две недели, затем его дважды запекают в печи. Финальный обжиг на 1200С превращает глину в долговечную керамику! Мой мастер Альбина лично сопровождала изделие на всех этапах и когда вазочка была готова, сразу прислала фотографии результата.

Держа моё изделие, в руках, я ощутила тепло и детский восторг. Советую каждому попробовать гончарное ремесло, чтобы почувствовать себя настоящим творцом. Я обязательно вернусь, чтобы пополнить мою керамическую коллекцию новыми интересными предметами!
Записаться на мастер-класс можно через ВК и @teplaya_chashka_kzn (запрещенная соц. сеть в РФ). Назовите кодовое слово «ProKazan» и получите оригинальную брошь в подарок!
Мне часто приходится поздно возвращаться домой после работы, поэтому безопасность для меня очень важна. Просто носить с собой перцовый баллончик и держать ключи в руках уже не даёт мне достаточной уверенности. Поэтому я осознаю необходимость освоить настоящие боевые приемы, которые смогут действительно обезопасить меня в случае нападения.
Чтобы научится приемам самообороны, я пришла на занятия по Айкидо «Аметсучи Dojo».
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Переодеваемся в форму
Перед тренировкой, мне предложили переодеться в специальную форму для занятий айкидо — доги. Она представляет собой традиционную одежду, которая была разработана специально для этого боевого искусства. Доги состоят из белого кимоно и штанов, а также пояса, символизирующий уровень ученика. Теперь я могу с уверенностью сказать, что я готова к тренировке на все сто!
Onegai shimasu — прошу, давайте заниматься вместе
Занятие айкидо начинается с особого приветствия. Ученики садятся в ряд и приветствуют старшего. Этот обряд называется «Рэй», что является частью японской культуры и выражает уважение. Интересно, что каждый этап тренировки в айкидо отдает дань традициям, которые пришли к нам из далекой Японии. Это действительно впечатляет!
Теперь я могу постоять за себя!
Когда мы с партнером по бою начали выполнять упражнения на реальные атаки, я почувствовала удивительное единство: мы учились уступать, отводить и контролировать силу нападающего, и все это в танце движений и переворотов! Более того, я узнала, как маневрировать центром тяжести во время схватки. Эти хитроумные приемы позволяют мне без особых усилий усмирить любого противника.
Проводим разминку
Подготовка к тренировке обязательно включает разминку, которая помогает подготовить тело, разум и душу к занятию. Это не только физические и дыхательные упражнения, но и массаж. Разминка придала мне заряд бодрости и дала правильный настрой на тренировку.
Domo arigato godzaimasu — большое спасибо!
Я не заметила, как быстро пролетело время, ведь мне было невероятно интересно обучаться в школе Айкидо. Теперь-то я уверена, что смогу постоять за себя в случае опасности!
Кроме того, популярность Айкидо растет среди разных возрастных групп: школа привлекает к этому виду спорта детей и взрослых.
Записаться на занятия на взрослые и детские группы по Айкидо (Ямашева, 36) можно на сайте, Вконтакте или по телефону: 8(917)-288−75−32
На занятии мне показали, что даже такая хрупкая девушка, как я сможет постоять за себя, использовав силу противника против него самого!
Что может быть лучше, чем воплотить свои мечты в реальность и отправиться в долгожданный отпуск? Я уже долго мечтала о поездке в Европу, и наконец решила осуществить замысел. Но один из важных аспектов, который меня остановил на пути к моей мечте, это языковой барьер. Ведь как я смогу наслаждаться путешествием и общаться с местными жителями без знания иностранного языка?
В школе английского языка «Compass» я открыла для себя новый формат,
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Начинаем обучение: What is дорожная карта?
Когда урок только начался, преподаватель предложила мне составить план занятий с помощью дорожной карты. Не буду врать, я не понимала, как это может помочь в изучении языка. Но моей радости не было предела, когда я узнала, что все занятия будут основаны на моих увлечениях! В конце концов, это позволит мне проявить больше интереса к обучению и сделать процесс более увлекательным. И я поняла, что это действительно гениальная идея!
Поэтому Фидания, руководитель школы английского языка, научила меня полезным наборам фраз, которые пригодятся каждому туристу:
1. How can I get to the train station? — Как мне добраться до вокзала?
2. I’d (would) like big cappuccino - Я бы хотела большой капучино
3. Can you help me? — Вы можете мне помочь?
4. Hello, I’m not from this city. Can you show me around? — Здравствуйте, я не из этого города. Не могли бы вы показать мне окрестности?
5. I need to get to the Eiffel Tower — Мне нужно добраться до Эйфелевой Башни.
Благодаря ценному уроку от преподавателя школы английского языка «Compass», я выучила не только разговорные фразы для путешествий, но и научилась их правильно учить. Почувствуйте и вы себя гражданином мира, способным познавать культуру иностранцев с помощью разговоров на их родном языке.
Также школа поможет вам не только подтянуть английский перед путешествием, но и подготовиться к собеседованию, работе в международной компании, экзаменам, поднять общий уровень.
Кстати, уже с 25 сентября «Сompass» открывает новые учебные группы! Оплатив полный курс, вы получите бесплатные бонусы: подписку на puzzle movies c кино и сериалами, а также еженедельные бесплатные разговорные клубы!
Проконсультироваться по вопросам и записаться в школу английского языка можно через ВК, @fidanya_english (запрещенная соц. сеть в РФ) или по WhatsApp: 8(927)-678−37−83
где изучение иностранного языка — это захватывающий процесс, который превращается в увлекательное хобби для студента!
Lesson one: лучшая теория — это практика
Когда я собиралась отправиться в путешествие, то всегда думала, онлайн-переводчик все сделает за меня. Но практика показала, что постоянно доставать переводчик, это неудобно.
Бонус урока: как выучить 30 иностранных слов за час?
Преподаватель также научила меня интересному приему фонетических ассоциаций для быстрого изучения новых слов. Суть метода заключается в том, чтобы найти слово на родном языке, которое созвучно с иностранным.
Например, какое слово в русском языке по звучанию вам напоминает слово «pillow» (подушка)? У всех будут свои ассоциации, у меня слово «пила».
Все просто: представляю огромную подушку, а на ней крохотную пилу. И вуаля, благодаря необычной ассоциации, я выучила новое слово в одно мгновение!
Осень -это время, когда у меня появляется хандра: дни становятся короче, а серость проникает в каждую мою мысль. Я уже перепробовала разные способы релаксации, но ничего не сработало. Недавно мои друзья порекомендовали мне попробовать необычную спа-процедуру, которая называется флоатинг. Что я могу сказать? Это было потрясающе! Флоат студия Пеликан как раз проводит процедуры, которые помогают снять физическое и эмоциональное напряжение.
Я решила сходить на курс, который включает в себя капсулу Dreampod c раствором соли Эпсома, и расслабляющий нейроседативный массаж.
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Если нужно отключить мысли: капсула Dreampod с раствором соли Эпсома
Как работает процедура? Вы лежите на спине в уединенной капсуле, погруженные в раствор сульфата магния, где нет проникающих звуков и света. Самое удивительное в этой терапии — это эффект невесомости, который происходит благодаря нужной концентрации соли в воде. Именно благодаря невесомости позвоночник вытягивается и принимает правильное положение. При первом контакте возникает чувство легкости и свободы, которое сопровождается приятным ощущением тепла.
Это позволило мне полностью расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях, левитируя в капсуле.
Когда я вышла из капсулы, то сразу почувствовала мощный энергетический заряд и полное обновление своих сил.
Мысли стали яснее, страхи и тревоги улеглись, оставив место только позитивным эмоциям!
Сочетание индивидуально подобранных запахов, красивого света и расслабляющей музыки
помогает достичь глубокого состояния релаксации и гармонии. Я определенно рекомендую попробовать сухой флоатинг всем, кто хочет снять зажимы, расслабиться и получить позитивные ощущения на весь день!
Флоатинг капсулу можно заменить на сухой флоатинг
Сухой флоатинг предусматривает погружение тела в специальную ванну с водой, где отсутствует прямой контакт тела с жидкостью. Когда процедура запускается, то пленка, на которой лежит человек надувается и приятно окутывает все тело. Благодаря этой замечательной процедуре, я почувствовала, как снимается нагрузка с мышц, а благодаря массажным движениям в зоне поясницы расслабляется все тело.
Записаться на комплекс процедур можно на сайте или по номеру телефона: 8(917)268−93−83
Когда я вошла в салон, то меня встретили очень доброжелательные специалисты, которые подробно объяснили мне, какие полезные свойства несут процедуры, которые я выбрала.
Успокаивающий массаж и горячий чай — идеальное завершение спа-процедуры!
Заключительным этапом релаксации стал расслабляющий массаж и чаепитие с успокаивающими травами. Массаж, выполненный профессиональными руками, прекрасно размял и снял напряжение с мышц, оставив ощущение легкости и спокойствия. А чаепитие с успокаивающими травами и легкими закусками усилили эффект расслабления. Прекрасный и необычный опыт, который я бы определенно рекомендовала всем, кто ищет способ снять стресс и окунуться в оазис покоя!
Не упустите возможность погрузиться в собственный внутренний мир и почувствовать настоящую свободу от невесомости во флоатинг студии «Пеликан»!