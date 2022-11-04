→ В связи с недавним открытием студии действует акция "Скидка 50%" на проведение фотосессий с нашим фотографом.
Стоимость фотосессии составит всего 2000 рублей (аренда зала входит в стоимость).
Срок действия акции до конца 2022г.
→ Основной вопрос, который возникает у каждого человека перед любым праздником: что подарить?… мужчине, женщине, шефу, коллегам на Новый год, на 8 марта, на 23 февраля, в день рождения, на юбилей, на рождение ребенка, на день свадьбы….
Мы предлагаем оригинальное решение – подарочный сертификат на фотосессию в фотостудии.
Фотосессия в подарок – один из самых необычных на сегодняшний день подарок. Каждому человеку хочется иметь в своем альбоме красивые профессиональные фотографии и особенно приятно дарить такой подарок.
Подарочный сертификат на фотосессию можно подарить абсолютно всем: любимой девушке, мужчине, друзьям, семье, ребенку и др., и абсолютно на любой праздник. Отличное настроение и красивые фотографии гарантированы для всех!
→ CУПЕР ВЫГОДНАЯ МАТЕМАТИКА ОТ LADY STRETCH! 3+3
Ходить на тренировки вместе еще никогда не было так выгодно!
Приводи в студию подругу и при покупке абонемента вы ОБЕ получаете сразу по ТРИ бесплатных тренировки в подарок
→ Сделайте подарок своим близким! Подарочные сертификаты на абонемент в Lady Stretch - лучший подарок для ваших родных!
→ Всем именинникам дарим подарок: 3 дня до дня рождения и три дня после, на все абонементы 20%! Подробнее у администраторов студии!