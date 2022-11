Armor Club - специализированный магазин оригинальной мужской спортивной одежды ведущего мирового спортивного бренда Under Armour в Казани.



Under Armour - бренд, который выбрали Дуэйн "Скала" Джонсон, Стефан Карри, Майкл Фелпс и др. Редкий в России, признанный во всем мире. Также Дуэйн "Скала" Джонсон создает совместную коллекцию одежды на постоянной основе только для бренда Under Armour.



Under Armour ставит на первое место технологии для достижения результатов в спорте. Влаговыводящая одежда для интенсивных тренировок; теплоудерживающая для тренировок в холодную погоду; кроссовки с возвратом энергии и синхронизацией со смартфоном, для отслеживания результатов; влаготталкивающие свойства верхней одежды лишь малая часть функционала.