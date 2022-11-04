Фруктовые чипсы и пастила от @frutoeshka_kzn — это необычный, вкусный подарок и полезный перекус на каждый день.

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Такие сладости можно самым маленьким сладкоежкам. Ведь в составе только фрукты, ягоды и иногда мёд.

→ это яркий, ароматный и вкусный подарок родным и близким, учителям, воспитателям, коллегам, друзьям, клиентам

→ это удобный перекус

→ а также, интересная закуска на девичники, мастер-классы.

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Фруктовые вкусняшки никого не оставят равнодушными. В восторге будут и взрослые и дети.

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Соберут для вас сладости на развес или красивый подарочный набор на любой вкус и бюджет.