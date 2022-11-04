Полезные советы:
как правильно выбрать подарок?
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10 минут прочтения проекта и вы выберете подарок!
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Проявить внимание к человеку, показав свое отношение к нему или произвести на него впечатление, можно подарив подарок на какой-либо праздник или сделать это просто так, без всякого повода. Надо лишь выбрать идеальный подарок.

Лучший подарок — тот, что был выбран с душой и с мыслями о человеке, которому он предназначен.
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Айда - студия, которая создает современные сувениры с татарским характером.

Что выбрать в Айда?
➡ Угощения в необычном формате! Узорная пастила, чак-чак с разными вкусами, шоколад в форме самых красивых дверей исторических зданий города.
➡ Футболки и толстовки из коллекции Татарское зрение.
➡ Панамы, на которых вы сможете сами собрать любую надпись на русском, татарском или английском языках.
➡ Открытки с авторскими иллюстрациями.

Айда находится в самом центре, рядом с Казанским Кремлем - Кремлёвская, 2а/4 (со стороны Чернышевского), работают ежедневно, с 10:00 до 20:00.
Если гуляете по Казани, обязательно заходите!
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"ТАТЛЫ БУКЕТ" - это гарантированный "АБАУ" эффект!

Уникальные подарки для ваших близких и коллег. Вручную собранные букеты из сухофруктов, орехов, сладостей и цветов. @tatly.buket поможет подобрать композицию под ваш бюджет.

✅ Срочные заказы от 30 минут
✅ Подарок с каждым заказом
✅ Широкий ассортимент на любой бюджет
✅ Доставка и самовывоз
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@Zapah.candleказанский бренд ароматических свечей ручной работы и декора для дома.
Изделия являются отражением идеи слияния натурального соевого воска с крепким и белоснежным гипсом.

Здесь вы найдите :
- Ароматные свечи, изготовленные из премиальных материалов
⁃ Оригинальные ароматы для автомобиля
⁃ Неповторимые гипсовые подставки
⁃ Уникальные ароматы для дома
⁃ Душевные подарки для ваших близких

Все, что изготовлено вручную и с большой любовью, способно передавать тепло от одного человека другому. А Zapah.candle поможем поделиться этим теплом.
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Дарекс Маркет - магазин с широким выбором различных категорий товаров по низким ценам, от посуды до новогодних украшений, от хозтоваров до спорттоваров.

Здесь тысячи мелочей! Даже если у вас нет идеи для подарка, придя сюда вы точно что-то подберете:
  • органайзеры для хранения
  • посуда
  • живые и искусственные елки
  • мягкие игрушки
  • аксессуары для телефона
  • декор для дома

Адрес: Оренбургский тракт 160к2 ТЦ «Порт»
Живая елка за 2000 РУБЛЕЙ →
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Фруктовые чипсы и пастила от @frutoeshka_kzn — это необычный, вкусный подарок и полезный перекус на каждый день.

Такие сладости можно самым маленьким сладкоежкам. Ведь в составе только фрукты, ягоды и иногда мёд.
→ это яркий, ароматный и вкусный подарок родным и близким, учителям, воспитателям, коллегам, друзьям, клиентам
→ это удобный перекус
→ а также, интересная закуска на девичники, мастер-классы.

Фруктовые вкусняшки никого не оставят равнодушными. В восторге будут и взрослые и дети.

Соберут для вас сладости на развес или красивый подарочный набор на любой вкус и бюджет.
FRUTOESHKA_KZN
Бюджет на подарок от 120 руб.
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Бюджет на подарок от 450 руб.
Book&Game - это книжный магазин, в котором представлено всё для изучения иностранных языков. Здесь вы найдете иностранную литературу и настольные игры, а также множество других материалов на разные уровни владения языком и для всех возрастов.

В магазине также расширяется сегмент русских книг, чтобы каждый нашел себе что-то по душе. А еще на базе интеллектуального пространства проходят различные мероприятия: разговорные и читательские клубы, мастер-классы, игротеки и т.д.

В Book&Game вам всегда рады!
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Бюджет на подарок от 600 руб.
"Орешек" — сеть массажных СПА студии!
  • 3 города (Казань , Нижний Новгород, Санкт Петербург)
  • более 35 видов массажей!

АКЦИЯ на СПА программу для 2х! Всего за 2200!
На спа программе вас ждёт:
  • Прогревание в кедровой бочке на протяжении 40 минут, которое улучшает самочувствие и укрепляет иммунитет.
  • 40 минут классического массажа спины и швз, расслабляющего всего тела или медового антицеллюлитного массажа на выбор для каждого.

Студия "Орешек" за честные и доступные цены! Хватит переплачивать!
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MAZALTOVMAN - единственный магазин в городе с таким большим ассортиментом, богатой цветовой палитрой и размерным рядом от 44-74 размера.

Большой выбор аксессуаров: рубашки, обувь, ремни, галстуки, бабочки, запонки, и многое другое.

Изюминкой магазина является свое ателье, где костюм подошьют идеально по вашей фигуре.

Аксессуары от 550 рублей, костюмы от 6 900 рублей и обувь от 4 900 рублей
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Черная пятница: СКИДКИ ДО 60% (до 31.11.2022)
Бюджет на подарок от 550 руб.
Бюджет на подарок от 650 руб.
"Меня зовут Алсу , я представляю мастерскую подарков @soap_bonbon. Уже два года я варю мыло из растительных масел, создаю натуральные свечи, косметику для тела, и собираю их в красивые спа-наборы.

Мы всегда в поиске «того самого» платья, «тех самых» серёжек, «того самого» подарка, который будет отвечать всем нашим желаниям, так вот с уверенностью могу сказать, что

BonBon – это «ТО САМОЕ», чем можно порадовать себя, друга или близкого человека.
﻿
Потому что лучший подарок - это забота и уход."
СКИДКА 10% на предзаказ новогодних наборов до 30.11.22*
*при заказе от 1000 р.
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Бюджет на подарок от 1000 руб.
ФИТНЕС ЗАЛ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК «SPORTS HALL» — это клуб с продуманной концепцией, в котором будет комфортно в любом возрасте!

Основной идеей зала является возможность занятия спортом для каждого. У нас лучшие цены на клубные карты и дополнительные услуги среди спортивных клубов в этом сегменте.

Жизнь в современном мегаполисе требует ежедневных дополнительных сил.

Высококвалифицированный тренерский состав клуба @sports_hall_kzn поможет в общем укреплении вашего здоровья, снижении веса, коррекции фигуры, наборе мышечной массы, создании красивого рельефа, реабилитации, восстановлении после травм и снятии стресса, а так же достичь потрясающих результатов.
г. Казань, ул Фатыха Амирхана, 51В
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АКЦИИ ФИТНЕС-ЦЕНТРА →
Бюджет на подарок от 1000 руб.
«Iron Club» — это профессиональный фитнес-центр высокого уровня, который включает в себя:
- профессиональное оборудование премиум класса (Hammer Strenght, GYM 80, ICARIAN, Panatta)
- фитнес-центр более 1600 кв.м.
- кардио зал
- два зала групповых занятий
- финскую сауну
- профессиональное оборудование
- высококвалифицированный тренерский состав
- фитнес-бар, позволяющий отдохнуть и расслабится после интенсивных тренировок
- большая парковка, солярий, кабинет массажа и множество других услуг.

"Наша миссия – здоровые и красивые люди.
Вливайтесь в нашу тусовку, будьте в курсе всех новостей и принимайте активное участие в наших проектах."
Торговый центр "7Я", 3 этаж, Пр.Ямашева 51б
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Фотостудия CreArt — это 70 м2 для Вашего творчества в мире фотографий.

→ Большая белоснежная циклорама 4х4 метра, профессиональное искусственное освещение.
→ 8 больших окон обеспечат естественным мягким светом.
→ Также имеются интерьерные локации и все это в 1 зале.
→ Одна из самых низких стоимость аренды зала в час.

Ждем вас в @creart_photo_studio
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POINT - это маркет, в котором есть все!
- Здесь вы сможете найти все что сделает вас красивым и стильным.
- В сфере онлайн продаж работаем уже больше двух лет!
- Доступные цены для каждого и на всё!
- От дешевых товаров до самих дорогих

Уже доступно для заказа:
- Солнцезащитные очки различных брендов
- Головные уборы (кепки/шапки)
- Сумки и кошельки
- Часы и ремни
- Куртки

Вы можете приехать и примерить товар перед покупкой, а можете заказать доставку. Все товары в наличии!
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Lady Stretch - это специализированная студия растяжки для девушек любого возраста. Занятия проходят в мини-группах до 8 человек.

8 направлений по 1 абонементу:
→ Стретчинг
→ Аэро-растяжка
→ Растяжка с подкачкой
→ Здоровая спина
→ Ролл-стретчинг
→ Петли-TRX
→ Стрип-пластика
→ Aero-dance

А также:
→ Тренировки в стильной уютной студии рядом с домом под руководством первоклассных тренеров.
→ С гибким, удобным графиком.
→ Без опасений, что занятия сгорят в конце месяца.
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Armor Club - специализированный магазин оригинальной мужской спортивной одежды ведущего мирового спортивного бренда Under Armour в Казани.

Under Armour - бренд, который выбрали Дуэйн "Скала" Джонсон, Стефан Карри, Майкл Фелпс и др. Редкий в России, признанный во всем мире. Также Дуэйн "Скала" Джонсон создает совместную коллекцию одежды на постоянной основе только для бренда Under Armour.

Under Armour ставит на первое место технологии для достижения результатов в спорте. Влаговыводящая одежда для интенсивных тренировок; теплоудерживающая для тренировок в холодную погоду; кроссовки с возвратом энергии и синхронизацией со смартфоном, для отслеживания результатов; влаготталкивающие свойства верхней одежды лишь малая часть функционала.
Бюджет на подарок от 1399 руб.
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Добро пожаловать в @postelnoe_kazan! В атмосферу тепла, домашнего уюта, спокойствия и умиротворения!

Здесь вы найдёте:
  • постельное белье
  • пледы
  • покрывала
  • подушки
  • одеяла
  • водонепроницаемые наматрасники

Комплекты постельного белья безупречно гладкие и отличающаяся повышенной плотностью. За счет этого она идеально сохраняет форму, поэтому ваша постель утром будет выглядеть так же свежо и аккуратно, как и перед сном. Постельное белье спокойно выдерживает многократные стирки в стиральной машине без ухудшения внешнего вида и устойчиво к изнашиванию.

Выбирайте качество - и сон будет здоровым!
Бюджет на подарок от 1800 руб.
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