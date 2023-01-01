Во-первых, поздравляем!

А во-вторых, советуем заранее спланировать все так, чтобы на празднике не думать об организационных хлопотах: это должен быть день, когда ты расслабишься и классно проведешь время с близкими! Взяли суету и суматоху выбора на себя, оставили вам только выбрать лучшее из лучших!



Редакция ProKazan.ru собрала подборку с местами, где можно провести мальчишник/девичник и узнала у владельцев о секретных акциях и скидках, которые помогут еще и сэкономить.