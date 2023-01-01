где казанцы могут отметить мальчишник и девичник
Во-первых, поздравляем!
А во-вторых, советуем заранее спланировать все так, чтобы на празднике не думать об организационных хлопотах: это должен быть день, когда ты расслабишься и классно проведешь время с близкими! Взяли суету и суматоху выбора на себя, оставили вам только выбрать лучшее из лучших!

Редакция ProKazan.ru собрала подборку с местами, где можно провести мальчишник/девичник и узнала у владельцев о секретных акциях и скидках, которые помогут еще и сэкономить.
Tsarsky Relax — студия мужского массажа в Казани.

Вам предлагают:
современный интерьер,
→ пять специально оборудованных комнат,
→ элитный бар,
→ удобный график работы 24/7,
→ обслуживание больших компаний,
→ 24 программы (как для мужчин, так и для женщин),
→ полная конфиденциальность,
→ свободная парковка,
→ одноразовые расходные материалы.
Что заказывать:
  • Классический массаж — 3000 ₽
  • Тайский массаж — 4500 ₽
  • Программа для пар — 9000 ₽
  • Нирвана — 6100 ₽
Адрес
Чистопольская, 79
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Акции
Студия релакса Tsarsky Relax — место, где мастера работают не только с вашим телом, раскрывая чувственность и потаённые желания, но и с вашим разумом, очищая сознание и добиваясь полной гармонии души и тела. При этом мастера отличаются не только приятными внешними данными,но и бесспорным профессионализмом.
ГорПаб 10/05 — достопримечательность с широкой душой в историческом центре города. ГорПаб — отличное место для Вашего мальчишника или девичника.

Для девичника прекрасно подойдет караоке-зал. Уютная караоке комната создана для того, чтобы весело провести время со своими близкими и друзьями.

Основной зал, ВИПка, настольные игры на любой вкус - идеальное сочетание для мужской компании и мальчишника.
Что заказывать:
  • Порк-стейк с картофелем — 690 ₽
  • Сет для компании — 1810 ₽
  • Роти с томатами и сыром — 420 ₽
  • Жареные колбаски — 650 ₽
Адрес
Чернышевского, 25/26
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Акции
Что понравится посетителям?
→ каждый день караоке,
→ бесплатное пользование эмуляторами Sega Dendy и Sony PlayStation 1, настольными играми, кикером,
→ каждую пятницу и субботу живая музыка.

Приходите и попробуйте:
  • авторское меню от шеф-повара,
  • паровые коктейли,
  • более ста сортов крафта.
«Наше Место» — сеть заведений в Казани (@nashemestofamily)

Заведение работает в формате Lounge, где помимо паровых коктейлей есть собственная кухня и бар с полноценным меню.

Особенностью «Нашего Места» является дружеская атмосфера, за которой все и приходят уже на протяжении 8 лет.
Что заказывать:
  • Бургер Чика — 365 ₽
  • Том Ням Ням — 521 ₽
  • Салат с баклажаном и индейкой — 386 ₽
Адрес
Амирхана, 69А
Кави Наджми, 5
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Акции
По воскресеньям проводятся развлекательные мероприятия:
  • “Stand Up”,
  • “Quiz”,
  • турниры по настольным играм,
  • турниры по приставке.

По промокоду "Место в Казани" — Мохито в подарок.
Редакция ProKazan.ru желает вам хорошего отдыха!