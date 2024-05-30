Это в фильмах у героев всегда под рукой семейный адвокат, который решает практически любые вопросы. В реальности же дела обстоят совсем иначе. Оказавшись в сложной ситуации, на грани судебного процесса или просто в сомнениях из-за сложной политической обстановки, большинство казанцев не сразу разберется, как действовать дальше.



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