«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
Это в фильмах у героев всегда под рукой семейный адвокат, который решает практически любые вопросы. В реальности же дела обстоят совсем иначе. Оказавшись в сложной ситуации, на грани судебного процесса или просто в сомнениях из-за сложной политической обстановки, большинство казанцев не сразу разберется, как действовать дальше.

Редакция ProKazan.ru собрала в одном месте проверенных юристов - каждый специализируется на разных делах, поэтому вы точно сможете подобрать специалиста по своему вопросу.
Юридическое агентство «АргументЪ»
О КОМПАНИИ:
С 1999 года юридическое агентство «АргументЪ» реализовало свыше 5000 проектов, отстояло и сохранило для клиентов десятки млрд рублей. На постоянной основе команда узкопрофильных специалистов ежемесячно оказывает полное юридическое сопровождение для более 100 юридических лиц.
Отличительная особенность ЮА «АргументЪ» — комплексный подход для решения каждой задачи, индивидуальное решение по любой проблеме и надежная юридическая помощь высококвалифицированных специалистов в любой ситуации.

УСЛУГИ:
  • Юридическая консультация;
  • Банкротство;
  • Антимонопольное регулирование;
  • Арбитражный процесс;
  • Корпоративное право;
  • Правовая защита бизнеса.
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Трудовой арбитраж
О КОМПАНИИ:
Юридическая компания «Трудовой Арбитраж» занимается защитой бизнеса в сфере трудовых отношений. Компания стремится обеспечить наивысшие стандарты качества оказания юридических услуг. Главная миссия компании состоит в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, обеспечивая надежную юридическую защиту от всех возможных рисков.
Эксперты компании специализируются в узкой области права, что позволяет оказывать помощь наиболее эффективно и с максимальной отдачей.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
  • Расследование несчастных случаев на производстве;
  • Сопровождение проверок ГИТ в РТ и прокуратуры;
  • Решение трудовых споров. Решение проблем с недобросовестными работниками;
  • Аудит охраны труда в организации
  • Кадровый аудит;
  • Разработка документов, связанных с законодательством о труде;
  • Представление интересов организации в суде и Гос. органах;
  • Аутсорсинг охраны труда;
  • Консультации по трудовому праву.
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