О КОМПАНИИ:
Юридическая компания «Трудовой Арбитраж» занимается защитой бизнеса в сфере трудовых отношений. Компания стремится обеспечить наивысшие стандарты качества оказания юридических услуг. Главная миссия компании состоит в том, чтобы выводить бизнес на новый уровень, обеспечивая надежную юридическую защиту от всех возможных рисков.
Эксперты компании специализируются в узкой области права, что позволяет оказывать помощь наиболее эффективно и с максимальной отдачей.ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- Расследование несчастных случаев на производстве;
- Сопровождение проверок ГИТ в РТ и прокуратуры;
- Решение трудовых споров. Решение проблем с недобросовестными работниками;
- Аудит охраны труда в организации
- Кадровый аудит;
- Разработка документов, связанных с законодательством о труде;
- Представление интересов организации в суде и Гос. органах;
- Аутсорсинг охраны труда;
- Консультации по трудовому праву.