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«Вернется домой с СВО, а работы у него нет»: в Госдуму внесли проект закона о приостановке трудовых договоров с участниками спецоперации

«Вернется домой с СВО, а работы у него нет»: в Госдуму внесли проект закона о приостановке трудовых договоров с участниками спецоперации

Фото: открытые источники

В ГД РФ внесен проект федерального закона, который в случае принятия внесет изменения в ТК РФ. Предлагается приостанавливать трудовые договоры с участниками СВО.

В ТК может появиться новая статья 76.1 - именно она станет основанием для приостановки трудового договора с сотрудником, который отправляется в зону спецоперации со дня заявления.

Такая мера может быть применена в отношении сотрудников, ушедших в зону СВО:

  • при мобилизации - полной или частичной;
  • при службе по контракту с МО РФ;
  • добровольцами.

Приостановка контракта с сотрудников не будет означать увольнение. Место за работником будет сохранено до его возвращения.

Этим же проектом закона предлагается изменить трудовые условия для членов семей военных. Их дети смогут устраиваться работать с 14 лет. Жены смогут рассчитывать на первоочередное сохранение места при сокращении штата, на отсутствие ночных смен, на неполный рабочий день, если в таковом у нее есть потребность.

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