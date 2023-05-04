«Вернется домой с СВО, а работы у него нет»: в Госдуму внесли проект закона о приостановке трудовых договоров с участниками спецоперации
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В ГД РФ внесен проект федерального закона, который в случае принятия внесет изменения в ТК РФ. Предлагается приостанавливать трудовые договоры с участниками СВО.
В ТК может появиться новая статья 76.1 - именно она станет основанием для приостановки трудового договора с сотрудником, который отправляется в зону спецоперации со дня заявления.
Такая мера может быть применена в отношении сотрудников, ушедших в зону СВО:
- при мобилизации - полной или частичной;
- при службе по контракту с МО РФ;
- добровольцами.
Приостановка контракта с сотрудников не будет означать увольнение. Место за работником будет сохранено до его возвращения.
Этим же проектом закона предлагается изменить трудовые условия для членов семей военных. Их дети смогут устраиваться работать с 14 лет. Жены смогут рассчитывать на первоочередное сохранение места при сокращении штата, на отсутствие ночных смен, на неполный рабочий день, если в таковом у нее есть потребность.