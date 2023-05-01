Известно, за что наложат штрафные санкции на водителей в День Победы

Автомобилистам страны рассказали, за что они могут получить штраф 9 мая. Речь идет о требованиях, которые предъявляются к размещению изображений на автомобилях. Россиянам грозит штраф за размещение на авто фотографий родственников в рамках акции «Бессмертный полк».

При этом принять участие в акции они все же могут: достаточно соблюсти необходимые правила. Так, в ГИБДД отметили, что размещенные фотографии не должны мешать обзору водителя, чтобы не возникало угрозы безопасности дорожного движения. Лучшим местом для размещения изображения являются либо заднее, либо боковые стекла автомобиля. В Госавтоинспекции подчеркнули, что при размещении фотографии со стороны салона изображение дольше останется ярким и не выгорит на солнце.

Крепить любые изображения или наклейки на лобовые стекла машины запрещено техрегламентом. Тем, кто решит нарушить данное требование, будет грозить штраф в размере 500 рублей.