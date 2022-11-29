Стало известно число медиков, которые из Татарстана отправились в зону СВО в рамках мобилизации

В Татарстане в рамках частичной мобилизации были отправлены в зону СВО 15 врачей. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

"Часть работает непосредственно на передовой, на полях. Постоянно поддерживаем контакт",— сказал он на брифинге в Кабмине республике.

Министр добавил, что некоторые медики приняли решение отправиться в зону проведения спецоперации добровольцами, назвать их число пока сложно.

Несмотря на это, в Татарстане нет дефицита медицинских кадров из-за спецоперации, заявил Садыков.