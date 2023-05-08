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Смогут отправить в зону СВО сразу. Стало известно, как срочники могут поучаствовать в спецоперации

Смогут отправить в зону СВО сразу. Стало известно, как срочники могут поучаствовать в спецоперации

Фото: открытые источники

В Минобороны РФ проинформировали, что граждан, которых призвали на срочную службу в весенний призыв с 1 апреля по 15 июля, не будут отправлять в зону СВО. Они не имеют опыта и знаний для участия в СВО.

Однако желающие срочники могут пойти по контракту. Для этого россиянину должно быть от 18 до 60 лет. Он должен быть годным по состоянию здоровья.

Граждане из числа срочников могут заключить контракт с Минобороны, для этого они должны обратиться к командиру своей части.

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