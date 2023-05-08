В Минобороны РФ проинформировали, что граждан, которых призвали на срочную службу в весенний призыв с 1 апреля по 15 июля, не будут отправлять в зону СВО. Они не имеют опыта и знаний для участия в СВО.

Однако желающие срочники могут пойти по контракту. Для этого россиянину должно быть от 18 до 60 лет. Он должен быть годным по состоянию здоровья.

Граждане из числа срочников могут заключить контракт с Минобороны, для этого они должны обратиться к командиру своей части.

