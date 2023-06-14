Россиянам начали массово приходить письма с подписью «призыв по мобилизации» и «всеобщая мобилизация 2023»

Жители РФ начали массово получать странные сообщения, подписанные "призыв по мобилизации" и "всеобщая мобилизация 2023", иногда сообщения подписываются как "сверка документов военкомат".

Открывать подобные электронные послания, несмотря на срочность и любопытство получателя, которые вполне понятны, эксперты по кибербезопасности не советуют. Внутри посланий спрятан опасный для ПО вирус-"троян" DCRat.

Как правило, в таком послании внутри вложен архив или ссылка, по которой предлагается перейти. По ссылке оказывается тот же архив. При скачивании и открытии "троян" получает контроль на ОС и может отправить "отцам-хакерам" даже ваши личные пароли, если таковые сохранены в закладках браузера.

Вирусы-шифровальщики атаковали компании в РФ на 77% чаще в этом году, чем в прошлом. А с января по май число подобных атак выросло почти на 60%, сообщает "Ъ".