Общество
· Регина Шигабетдинова

Просто подтвердить: россияне смогут переводить друг другу деньги через соцсети

Просто подтвердить: россияне смогут переводить друг другу деньги через соцсети

Фото: news.ru via globallookpress.com

Россияне смогут переводит друг другу деньги через соцсеть «В контакте» (VK).

По информации PRIMPRESS, два крупнейших банка России уже запустили онлайн-банкинг, который работает на базе мессенджера VK.

«Данную социальную сеть банки выбирают по той причине, что она на сегодняшний день самая популярная, а поскольку большинство граждан пользуются этой соцсетью, особенно если речь идет о молодежи, то и услуги онлайн-банкинга для них будут актуальны. Теперь в VK они смогут не только переводить деньги со своей банковской карты, но и проверять баланс счета и совершать другие привычные для себя операции», – приводит источник слова финансового эксперта Валерия Попова.

Воспользоваться услугой смогут все, кто зарегистрирован в соцсети. Кому еще не довелось этого сделать, могут в любой момент заполнить небольшую анкету и подтвердить регистрацию.

В новом приложении есть один интересный момент: если после входа в него лицо в течение пяти минут не совершало никаких операций, то сервис потребует заново войти через авторизацию.

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