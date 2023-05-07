На Wildberries найдена синтетическая моча, которая помогает наркоманам сдавать анализы

На маркетплейсе Wildberries в продаже обнаружили искусственную мочу. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что такую жидкость используют в том числе наркоманы при сдаче анализов, чтобы скрыть употребление запрещённых веществ.

Продавец утверждает, что синтетическая жидкость в саше на 100% идентична моче здорового человека. Среди комментаторов уже нашлись довольные клиенты, "сдавшие" тест.

При этом у данной жидкости есть и вполне обычное назначение — калибровка лабораторного оборудования. С её помощью студенты-медики учатся проводить анализы.

В Wildberries в беседе с телеграм-каналом заявили, что реализация синтетической мочи противоречит правилам маркетплейса. В настоящее время карточка товара уже удалена.

Ранее сообщалось, что сотрудниц Wildberries заметили перед сменой на складе в одном нижнем белье. Кадры, на которых обнажённые девушки стоят в очереди, чтобы пройти утренний "шмон", быстро разлетелись по всем соцсетям.