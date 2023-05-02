Общество
· Регина Шигабетдинова

Можно смело брать – там чистые сливки: марки какого сливочного масла успешно прошли проверку Росконтроля

Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла
Можно смело брать – там чистые сливки: марки какого сливочного масла успешно прошли проверку Росконтроля

Фото: sbor-market.ru

Специалисты Росконтроля выявили лучшие марки сливочного масла на отечественном рынке. Первое место заняли сразу несколько брендов, передает PRIMPRESS.

Проблема фальсификации продукции для молочных товаров все еще остается актуальной, отмечают в Росконтроле. Многие производители экономят на сырье и делают масло из растительных или животных жиров - пальмовое масло или говяжий жир. Называть такое сливочное масло настоящим уже никак нельзя.

Оказалось, высококачественного продукта на полках магазинов все еще немало. Эксперты взяли на анализ сразу 23 торговые марки масла с жирностью 82,5% - самый популярный вариант среди покупателей.

В лидеры рейтинга выбились сразу несколько брендов. В Росконтроле выделили марки «Домик в деревне», «Экомилк», «Алтайская буренка», «Можайское», «Молоколамск» и «Молочные узоры». В лаборатории заключили, что в их составе только чистые сливки из коровьего молока. Кроме того, такой продукт безопасен по всем параметрам и соответствует главным стандартам качества.

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