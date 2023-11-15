Как начать зарабатывать больше, потратив лишь 40 минут в день?

17 ноября в Кирове стартует семинар Михаила Молдованова по трансцендентальной медитации. Это методика позволяет снизить стресс и переместить внимание с активного и поверхностного уровня мышления на более спокойную и абстрактную ступень восприятия.

Финансовый консультант Эван Дж. Майер, работающий на рынке ценных бумаг, поделился в блоге своей личной историей освоения Трансцендентальной Медитации.

По его словам, впервые он начал практиковать методику в 2013 году. Толчком ему послужило то, что он приходил в офис до открытия рынка, а впервые делал перерыв в часов 5 вечера.

«Мир финансов может создавать множество разных тревожных моментов, связанных с неопределенностью, новости финансовых рынков постоянно меняются в течение дня. Инвестирование сопряжено с риском, вы можете получить прибыль или наоборот убыток независимо от выбранной стратегии», — отмечает он.

Он чувствовал, что разум крутится не переставая. Консультант приходил домой с головной болью и чувством усталости. Жена и дети хотели провести с ним время. Физически он был с ними, но мысленно уходил от них. Мысли были о том, что нужно делать утром на следующий день, или о том, что было упущено в день нынешний.

«Мой ум мчался. Между электронными письмами, звонками и встречами у меня был перечень дел, которые нужно сделать, и этот список всегда был полным, увеличиваясь день ото дня. Мне нужен способ организоваться получше, тем более что я начал подозревать, что сосредотачиваюсь не на том, что действительно важно».

Брат Майера практиковал трансцедентальную медитацию в течении нескольких лет и посоветовал Эвану попробовать, так как он добился больших успехов, практикуя данную методику.

«Поначалу трансцедентальная медитация показалась весьма причудливой — там была мантра, и все выглядело странно. И все же я решился: прошел обучающий курс, состоящий из нескольких дней, на котором учили медитировать. Трансцендентальная Медитация — это ежедневная техника, которую вы практикуете дважды в день по 20 минут каждое занятие. Было объяснено, что лучше всего делать практику в начале дня, а затем — сразу после работы».

Поначалу Эван думал, что в начале дня тратить по 20 минут на медитацию не имеет смысла — ведь организм уже отдохнул ночью, но впоследствии он осознал, что утреннее занятие также важно, как и занятие в конце дня.

«Примерно через шесть месяцев практики я заметил, что стал гораздо более спокойным и организованным. Несколько клиентов даже сказали мне: «В последнее время ты выглядишь намного спокойнее и по-другому. Хотя в хорошем смысле. Что изменилось?» Я бы сказал, что больше всего изменилось то, что я стараюсь проявлять больше терпения в принимаемых решениях и расставляю приоритеты в том, что важно».

Начиная день с трансцендентальной медитации, вы можете легко сделать расстановку приоритетов, выделить то, что действительно важно. Эван проводил 20-минутное занятие рано утром, прежде чем отправиться в офис. Утренняя сессия позволяла чувствовать себя отдохнувшим и сосредоточенным, чтобы плодотворно провести свой день, успешно разрешая все возникающие проблемы. Это позволило ему сосредоточиться на важных вопросах и работать более продуктивно.

«Кроме того, я обнаружил, что стал более инновационным и креативным в бизнесе. По окончании дня я проводил в офисе еще 20 минут. 20 минут в медитации. Вечерний сеанс также был чрезвычайно важен, так как позволял мне вспомнить несколько вещей, которые могли ускользнуть из моей головы в течение напряженного дня. Это также позволило мне покинуть офис и вернуться домой, не только физически, но также внутри себя, с легким умом и чувствами, чтобы дома всецело быть со своей семьей».

Каждый день у нас возникают тысячи мыслей. Эти мысли могут увести нас в разных направлениях и отвлечь внимание от более важных приоритетов. Эван привел отличную аналогию: представьте себе стол, заваленный всевозможными бумагами на разные темы. Это дела, которые вам нужно сделать. Вы не можете увидеть, что скрыто под бумагами, поскольку они сложены друг на друга. Но 20-минутная практика позволяет разложить эти документы по степени важности, увидеть главное и реорганизовать свой день.

«С тех пор, как я начал практиковать Трансцендентальную Медитацию, мой бизнес рос в геометрической прогрессии, и я стал одним из лучших специалистов по финансовому планированию. Что еще более важно, это позволило мне больше проводить свое время с женой и тремя детьми. Наши отношения окрепли и стали более радостными. Без сомнения, 40 минут практики ТМ в день стало лучшей инвестицией. Удачной медитации, друзья!»

В России очень мало учителей трансцендентальной медитации. 17 ноября в Киров приезжает учитель Михаил Молдованов и у вас есть уникальный шанс узнать все непосредственно от него,обучиться и использовать этот инструмент.

Вводная лекция состоится 17 ноября в 19-00 по адресу: Киров, БЦ «Кристалл», Профсоюзная ул., д.1, 2 этаж

Вход свободный

Само обучение занимает 4 дня (с 18 по 21 ноября) по 2-3 часа в день.

Записаться и уточнить все вопросы можно по тел. 8 (963) 553-63-43

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