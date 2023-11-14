Как избавиться от тотального стресса потратив всего 40 минут в день?

17 ноября в Кирове стартует семинар Михаила Молдованова по трансцендентальной медитации. Это методика позволяет снизить стресс и переместить внимание с активного и поверхностного уровня мышления на более спокойную и абстрактную ступень восприятия.

Лучшая инвестиция в себя — медитация

В современном обществе не возникает вопросов — почему люди, заботясь о теле, занимаются спортом. Также не возникает вопросов, когда человек следит за своим внешним видом и питанием. У нас пока не принято ухаживать за своей нервной системой. При этом — большой спектр болезней мы можем заработать именно нервничая.

В бизнесе также сплошной форс-мажор за последние 20 лет. Еще не успел от прошлого кризита отряхнуться, как другой уже на пороге. Кажется, что это тупик, но решение есть — и оно существует с древних времен. Это практика трансцендентальной медитации. Она открывает доступ к сознанию.

Какие бонусы даст трансцендентальная медитация?

—Улучшение здоровья и хронических заболеваний, снижение тревожности, управление стрессом, замедление процессов старения, улучшение памяти, развитие интеллекта, раскрытие творческих способностей, повышение концентрации, способность одновременно широко воспринимать реальность и фокусироваться на деталях, лучшая социальная интеграция, принятие правильных решений. И это далеко не полный спектр бонусов.

Практика трансцендентальной медитации устраняет усталость в теле и уме, создает основу для эффективных действий и отношений в социуме.

Надо будет сидеть в позе лотоса?

Когда мы слышим слово «медитация», первое, что приходит на ум — поза лотоса и соответствующая обстановка. Но трансцендентальной медитацией вы можете заниматься где угодно — в аэропорту, в транспорте, на работе, дома. Главное — чтобы был удобный стул. Даже посторонний шум не будет помехой. В первое время, правда, рекомендуется выбирать более тихие места. Как только медитация войдёт в ваш распорядок дня, вам больше ничто не помешает.

И даже если с детства по разным причинам в нас не заложили культуру очищения нервной системы и не дали этого знания, то сейчас осознанным решением мы можем начать это делать. Наша жизнь в наших руках.

Чем отличается трансцендентальная медитация от других видов медитации?

Главное слово здесь — трансцедентальная. В переводе с латыни оно означает «перешагивание, выход за пределы».

В основном медитации включают в себя просто созерцание или концентрацию: они держат вас на поверхности. С ними вы не испытаете трансцендентального перехода. Техники релаксации помогают расслабиться. Это здорово и чем-то похоже на массаж. Но это тоже не трансценденция.

Многие люди уже испытывали это состояние, но сами этого пока не осознали. Например, когда вы засыпаете. Вы ещё не дремлете, но чувствуете, будто падаете, видите белый свет и испытываете что- то вроде блаженства. «Что же это было?» — вздрагивая, спрашиваете вы себя. При переходе из одного состояния в другое, например, при засыпании, вы прыгаете через провал. Именно он или доли секунд некоего сладкого состояние перехода от бодрствования ко сну и есть трансценденция.

На фото: Светлана Сомова

Опыт руководителя RNTI media

Руководитель холдинга RNMI Media Group Светлана Сомова организовала в 2020 году семинар по трансцендентальной медитации в Кирове. По ее словам, когда она впервые услышала про медитацию, это ее не заинтересовало.

«Даже любопытства не возникло. Мне показалось, что это пустая трата времени».

Постоянное напряжение, стресс в двухлетней налоговой проверке все-таки завернули Светлану Сомову в то русло.

«Настоящее счастье сокрыто внутри» — для меня, как человека бизнеса это было похоже на издевку. Я же привыкла достигать, а тут нужно делать ничего — просто сесть и соблюдать инструкцию. 20 минут утром и вечером, и чудо происходит само по себе! Оказалось, парадокс в том, что зачастую ценность мы осознаем только тогда, когда напряжены. Это был мой основной паттерн жизни — «бороться». Как это глупо и как «не туда» — этот вывод я вижу сейчас, когда в моей голове ясное сознание и оно пришло невинно, просто постепенно раскрылось чистое понимание — само по себе».

По словам Светланы Сомовой, сейчас каждый день мир открывается для нее в новых красках. Видно то, что и раньше, но по-новому, как в первый раз. Это и есть истинное проживание и наслаждение жизнью во всех аспектах.

«Не зря говорят — «весь мир в глазах смотрящего». А в бизнесе, где ежедневно нужно принимать десятки и сотни решений разного уровня, эта способность ясно видеть при помощи раскрытия полного потенциала вашего ума и возможности принимать решения оттуда-это просто must have».

Светлана Сомова практикует трансцендентальную медитацию 7 лет — она стала ее основным стержнем для всех сфер жизни.

«Как много еще разных человеческих историй с кривыми индивидуальными программами подобно моей, по которым мы ежедневно ходим как по рельсам. Мы обусловлены своими привычками делать что-то одинаковыми способами. Мы то, что мы думаем. Можно всю жизнь ходить по психотерапевтам и не выскочить из своих программ. И если есть простая, невинная техника, которая постепенно зачищает тебя изнутри, очень безопасно и с той скоростью, которую позволяет твоя индивидуальная психофизика, то почему бы не попробовать».

Трансцендентальная медитация — умственная практика. Абсолютно не важно — верит человек в нее или нет — если ее делать, то она работает на всех без исключения.

«Я правда не знаю как это работает, но те трансформации которые произошли со мной с применением трансцендентальной медитации-шокируют и похожи на чудо. Именно поэтому мое искреннее желание, чтобы об этом инструменте эволюции себя узнал каждый и мог использовать его себе во благо», — подытоживает Светлана Сомова.

17 ноября в Киров приезжает учитель ТМ Михаил Молдованов и у вас есть уникальный шанс узнать все непосредственно от него, обучиться и использовать этот инструмент.

Вводная лекция состоится 17 ноября в 19:00 по адресу: Киров, БЦ «Кристалл», Профсоюзная ул., д.1, 2 этаж

Вход свободный

Само обучение занимает 4 дня (с 18-21 ноября) по 2-3 часа в день.

Записаться и уточнить все вопросы можно по тел. 8 (963) 553-63-43

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