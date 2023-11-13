17 ноября в Кирове стартует семинар Михаила Молдованова по трансцендентальной медитации (ТМ). Эта методика позволяет снизить стресс и переместить внимание с активного и поверхностного уровня мышления на более спокойную и абстрактную ступень восприятия.

Семинар по ТМ проходит в Кирове уже не первый раз. За это время его участниками стали известные люди, многим из которых данная методика помогла избавиться от сложностей в работе и жизни.

Экс-замминистра внутренней и информационной политики Кировской области Александр Булдаков так описывает свою первую встречу с ТМ.

«Я вообще-то по натуре всю жизнь был скептиком и верил только в научные и практичные вещи. Медитацию я всегда считал уделом монахов, а не предпринимателей. Однако именно о трансцендентальной медитации (ТМ) я услышал впервые еще в 2017 году от своего коуча, который на монаха был совсем не похож», — отмечает ныне бизнесмен и коуч, консультант и владелец нескольких бизнесов.

По его словам, в 2020 году руководитель холдинга RNMI Media Group Светлана Сомова организовала обучение ТМ в Кирове. Булдаков отмечает, что тогда он был в тотальном стрессе и ухватился за соломинку.

«Самое главное, что мне дала медитация — успокоение и снятие стресса. Но в итоге это повлияло на все. По факту ведь единственное, чем человек может управлять — это реакции на какие-то внешние факторы. А эти реакции, в свою очередь, будут сильно отличаться, в зависимости от того, в каком состоянии ты находишься», — рассказывает он на своей странице ВК.

«Если ты за рулём, и тебя опасно обгоняет другая машина, можно разозлиться и сказать: "Куда ты прёшь!.." А можно сказать: "Наверное человек торопится, дай-ка приторможу, пропущу его". В первом случае остается злость и обида, а во втором — спокойствие и радость от того, что немного помог другому. Ситуация одна и та же — реакция разная», — подытожил суть метода Александр Булдаков.

Бизнесмен советует переложить это на отношения с мужем/женой, ребенком, коллегами, партнерами и сотрудниками. Тогда меняется вообще все — позитивные реакции формируют и позитивную жизнь, а негативные — негативную. При этом, чтобы реагировать позитивно — надо, чтобы позитив откуда-то взялся — тут на помощь приходит ТМ.

По словам Булдакова, все изменения происходят постепенно, как в спорте: чем регулярнее тренировки — там лучше результат, но эффект расслабления и снятия стресса чувствуется сразу.

17 ноября в Киров приезжает учитель ТМ Михаил Молдованов и у вас есть уникальный шанс узнать все непосредственно от него, обучиться и использовать этот инструмент.

Вводная лекция состоится 17 ноября в 19:00 по адресу: БЦ «Кристалл», Профсоюзная ул., д.1, 2 этаж

Вход свободный

Само обучение занимает 4 дня (с 18-21 ноября) по 2-3 часа в день.

Записаться и уточнить все вопросы можно по тел. 8 (963) 553-63-43