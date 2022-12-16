"Бабам главное - бабло": жители Казани затравили семью мобилизованных за их борьбу за положенные им выплаты
Фото: kazanreporter.ru
Не так давно издание 116.ru публиковало интервью с супругой мобилизованного, которая возмутилась, что сидящие в "Казань Экспо" мужчины получают столько же, сколько те, кто рискует жизнью в зоне спецоперации.
Многие казанцы усмотрели в словах женщины меркантильный интерес.
"Бабам главное — бабло. 195 — это общая сумма, а так выплачивается 2 части. Из одной высчитывается подоходный, из другой — нет. По телевизору говорили. Чем куда-то звонить, лучше загуглите", — цитирует издание одного из читателей.
"А те, кто сидят сейчас в "Казань Экспо", что, по своей воле бросили быт, работу, семью? Оставили жен с долгами (когда мужей туда собирали), ипотека, кредиты… Выплатили разово 195 тысяч за то, что их забрали, а дальше уже будут смотреть по обстоятельствам. По крайней мере, у нас так вышло. Получил 195 тысяч в прошлом месяце, а за ноябрь 47 тысяч. Типа зарплата", — отметил другой читатель.