Новости России
· Артем Акчурин

Звезде сериала «Ранетки» грозит 3 года тюрьмы за наркотики

Звезде сериала «Ранетки» грозит 3 года тюрьмы за наркотики

starhit.ru

Подписаться в Telegram

Актер Юрий Яковлев, известный своим участием в сериале "Ранетки", был задержан сегодня по обвинению в незаконном хранении и перевозке запрещенных веществ. Имеется информация о возможном лишении свободы до трех лет, если его вина будет доказана.

Задержание произошло 22 февраля, когда полицейские из района Ясенево обратили внимание на подозрительное поведение мужчины, который что-то закапывал в снегу под кустами. Они обнаружили свертки с запрещенными веществами и проводят проверку в отношении актера.

Стоит отметить, что Юрий Яковлев последние годы не снимается, его последняя работа была в 2011 году. За свою карьеру он снялся в 16 фильмах, наиболее известными из которых являются "Ранетки", "Папины дочки" и "Улицы разбитых фонарей".

Несмотря на отсутствие активной деятельности, поклонницы продолжают выражать свою любовь в социальных сетях и проявляют желание выйти замуж за актера. Юрий Яковлев предпочитает сохранять личную жизнь и профессиональную деятельность в тайне.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

какой должна быть сетка от тараканов можно использовать москитную

Новости Казани

день назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство

Интересное в Казани

3 дня назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

стиральная машина аристон замена манжеты в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори

Новости Казани

день назад

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

Новости Татарстана

день назад

В Казани около 400 домов находятся под риском затопления

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанским госслужащим построят одноквартирные дома за 110 млн рублей
Лонгриды
7 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

22 минуты назад

На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

47 минут назад

Пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет

Новости Татарстана

час назад

Президент Казахстана отправил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
9 дней назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане поднялся минимальный потребительский бюджет

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанским госслужащим построят одноквартирные дома за 110 млн рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов
Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.
Интересное в Казани
4 дня назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.