Звезде сериала «Ранетки» грозит 3 года тюрьмы за наркотики

Актер Юрий Яковлев, известный своим участием в сериале "Ранетки", был задержан сегодня по обвинению в незаконном хранении и перевозке запрещенных веществ. Имеется информация о возможном лишении свободы до трех лет, если его вина будет доказана.

Задержание произошло 22 февраля, когда полицейские из района Ясенево обратили внимание на подозрительное поведение мужчины, который что-то закапывал в снегу под кустами. Они обнаружили свертки с запрещенными веществами и проводят проверку в отношении актера.

Стоит отметить, что Юрий Яковлев последние годы не снимается, его последняя работа была в 2011 году. За свою карьеру он снялся в 16 фильмах, наиболее известными из которых являются "Ранетки", "Папины дочки" и "Улицы разбитых фонарей".

Несмотря на отсутствие активной деятельности, поклонницы продолжают выражать свою любовь в социальных сетях и проявляют желание выйти замуж за актера. Юрий Яковлев предпочитает сохранять личную жизнь и профессиональную деятельность в тайне.