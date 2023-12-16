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· Алина Алмакаева

Жуткая погода на 12 дней: синоптики резко изменили прогноз

Жуткая погода на 12 дней: синоптики резко изменили прогноз

dzen.ru

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Метеорологические специалисты утверждают, что погода в середине декабря 2023 года является одной из самых непредсказуемых и переменчивых: каждый день приносит с собой неожиданные сюрпризы, создавая неприятные ситуации в различных регионах России.

На центральные и поволжские области Российской Федерации надвигается ряд мощных атлантических циклонов, которые преподнесут жителям нашего государства подарок в виде огромного количества снега. Более того, снегопады - лишь малая часть климатического кошмара, так как вместе с ними температура будет колебаться от отрицательных до положительных значений, что приведет к образованию ледяного покрытия на дорогах.

Согласно данным метеорологической службы "Гисметео", в Казани уже в субботу, 16 декабря, начнется сильный снегопад, который продлится в течение 12 дней подряд. За этот период будет выпадать примерно 29,6 миллиметров осадков, в то время как среднемесячное значение для декабря составляет 50 миллиметров. Рекордным по количеству выпавшего снега станут 20 и 26 декабря. Однако уже на следующей неделе снег начнет активно таять, а ночью снова замерзать, так как температура в ночное время опустится до -7 до -5 градусов Цельсия, а днем поднимется до +2 градусов.

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