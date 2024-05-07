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Жуткая непогода надвигается: синоптики сделали шокирующий прогноз на выходные и праздники

В разных регионах России прогнозируется значительное изменение погодных условий, включая снегопады, дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду.

toptver.ru

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В разных регионах России прогнозируется значительное изменение погодных условий, включая снегопады, дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду.

Например, в северной части Свердловской области во вторник днем ожидается снегопад, а к вечеру южные районы региона столкнутся с дождями и сильными ветрами, как сообщают метеорологи.

Температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до 21 выше нуля градуса в среду, 8 мая. Но уже после 9 мая ожидается резкое похолодание, и температура упадет от плюс 2 до плюс 8 градусов.

Так же сильнейшие порывы ветра ожидаются в столице Республики Татарстан Казани, где на праздничных выходных скорость порывов будет достигать 18 метров в секунду. А сопровождаться это все будет температурой от нуля до плюс 9 градусов и осадками в виде снега, перемешанного с дождем.

Резкие изменения погоды, включая снегопады, дожди и сильные ветры, подчеркивают непредсказуемость климата в некоторых регионах России. Жителям следует быть готовыми к внезапным переменам и сохранять осторожность при неблагоприятных погодных условиях.

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