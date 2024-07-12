Зубы застучат от холода: синоптики предрекли аномально холодные выходные в июле

После длительного периода жаркой погоды, наступающие выходные в Центральной России, Поволжье, а также в Москве и Санкт-Петербурге обещают стать настоящим испытанием для любителей лета.

Синоптики предсказывают резкое понижение температуры воздуха до 12-15 градусов Цельсия в ночные часы, что является значительным отклонением от климатической нормы для этого времени года.

С понижением температуры нас ждет и усиление осадков. В пятницу прогнозируется до 6 миллиметров дождя, в субботу — 5,9 миллиметра, а в воскресенье ожидается около 4,5 миллиметров. Вместе с дождями придут и грозы, которые добавят драматизма погодным условиям.

Жителям регионов, планирующим провести выходные на природе, стоит особенно тщательно подготовиться к такому капризу погоды. Необходимо упаковать в рюкзаки куртки, теплые одеяла и термосы с горячими напитками, чтобы комфортно провести время в условиях неожиданно наступившего похолодания.

Это резкое изменение погоды может показаться неожиданным, но оно является напоминанием о том, что природа всегда может удивить. Так что, даже несмотря на календарь, который говорит о середине лета, будьте готовы к тому, что зимний холод может постучаться в ваши двери уже в этом июле.