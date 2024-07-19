Зубы застучат от холода: синоптики предрекли аномально холодные выходные на этой неделе

После нескольких недель невыносимой жары, когда температура воздуха достигала отметок в 30-40 градусов, жители Центральной России и Поволжья столкнутся с резким похолоданием.

Синоптики предупреждают: уже на этой неделе, 20 и 21 июля, столбики термометров покажут лишь +24 и +21 градус соответственно, что станет значительным изменением после жарких дней.

Синоптики отмечают, что такое падение температур будет ощущаться особенно остро. На фоне прежних высоких температур, такие показатели вызовут у многих ощущение «зубного скрежета», хотя и останутся в пределах комфортной летней погоды.

К понижению температур добавятся и другие погодные явления. В регионах, включая Республику Татарстан, Ульяновскую область, Республику Мордовию и другие прилегающие территории, ожидаются сильные дожди и грозы. Мощные порывы ветра, достигающие скоростей до 9 метров в секунду, усилят эффект неустойчивой погоды, создавая потенциальные риски для жителей и инфраструктуры.

Жителям рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, так как скользкая дорожная обстановка и плохая видимость могут стать причиной аварий. Также стоит уделить внимание укреплению личных и общественных имуществ, предотвращая возможные повреждения от сильного ветра.

Эти необычно холодные выходные после долгого периода жары являются напоминанием о том, что погода может быть непредсказуемой, и важно всегда быть готовым к её капризам. Жители должны следить за обновлениями погоды и принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы безопасно и комфортно пережить этот период.