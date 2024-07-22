Зубы застучат от холода: синоптики предрекли аномально холодную неделю

После знойного лета жители Центральной России, Поволжья, Московской области и прилегающих территорий столкнутся с неожиданным погодным перепадом. На текущей неделе регион ожидает аномальное похолодание с серией проливных дождей и гроз, сообщают синоптики.

По данным метеорологических служб, атмосферные фронты принесут значительное понижение температуры. Если летние месяцы баловали жителей теплом, то теперь столбики термометров ночью покажут всего +13 градусов, а дневная температура не поднимется выше +21 градуса. Пик холода ожидается в пятницу, когда дневная температура опустится до +18 градусов.

Небо будет укрыто плотными тучами, не обещающими жителям ни одного ясного дня. Вдобавок, скорость ветра достигнет 10 метров в секунду, что может ощущаться как достаточно резкий и даже неприятный порыв.

Эксперты советуют жителям региона с сожалением убрать летнюю одежду подальше в шкафы и достать теплую обувь, кофты и куртки. Особенно важно подумать о детях и пожилых людях, для которых резкие перепады температуры могут быть особенно трудными.

Также стоит быть готовым к возможным неприятностям, связанным с погодными условиями, таким как задержки в транспортном сообщении, возможное падение веток и усиленная работа коммунальных служб. В период сильных ветров не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и временными конструкциями, которые могут быть повреждены.

В эти не самые теплые дни особенно важно заботиться о своем здоровье и благополучии, так как резкое похолодание может стать причиной простудных и других заболеваний.