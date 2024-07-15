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Зубы застучат от холода: метеорологи предсказали аномально холодные выходные в июле

Согласно прогнозу погоды, жителей России к концу текущей недели ожидает аномальное понижение температур после изнуряющей жары.

sneg.top

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Лето 2024 года в России ознаменовалось исключительными температурными рекордами.

С начала июня жители многих регионов испытывали на себе сильнейшую жару, с температурой воздуха достигающей отметки в 40 градусов Цельсия. Однако, к середине июля, погода наконец начала давать передышку.

По данным местных синоптиков, сегодня, 15 июля, столбики термометров показывают 29 градусов Цельсия, что уже воспринимается как значительное похолодание. Ожидается, что завтра в Центральной части страны температура опустится до 27 градусов, обещая приятное освежение после недавних жарких дней. При этом осадков на выходные не предвидится, но ветер, достигающий скорости до 10 м/с в субботу, обещает сделать погоду еще более приятной. К воскресенью ветер утихнет до 5 м/с, что сделает воздух идеальным для наслаждения природой.

Эти прохладные выходные станут отличной возможностью для жителей и гостей России насладиться природой и различными мероприятиями на свежем воздухе. С уходом жары приходит идеальное время для долгожданных прогулок, встреч с друзьями и семейных пикников на природе.

Таки образом, после затяжной жары, жители центра могут в полной мере ощутить облегчение и насладиться более прохладным и комфортным летом. Это время станет заслуженным подарком для всех, кто стремится выйти из дома и вдохнуть свежий воздух, забыв о палящих лучах солнца последних недель.

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