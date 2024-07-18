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Зубы будут стучать от мороза: метеорологи предрекли аномально холодные выходные в июле

Лето 2024 года в России началось с небывалой жары, которая доходила до +40C в некоторых регионах. Но к счастью для всех, кто уже устал от изнуряющей жары, погода наконец-то стала более комфортной.

radio1.news

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Лето 2024 года в России началось с небывалой жары, которая доходила до +40C в некоторых регионах. Но к счастью для всех, кто уже устал от изнуряющей жары, погода наконец-то стала более комфортной.

Жаре сказали «прощай»

К середине июля температура воздуха в большинстве регионов России уже снизилась до +29C. И это еще не предел! По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни станет еще прохладнее — до +27C.

Ура, выходные без дождя!

Ближайшие выходные ожидаются без осадков, чтобы вы смогли полностью насладиться приятной погодой. В субботу ветер может усилиться до 10 м/с, но это лишь придаст свежести воздуху. В воскресенье ветер утихнет — идеальные условия для прогулок и отдыха на природе.

В Татарстане будет не так спокойно

В некоторых регионах погода будет не такой спокойной, как в остальной России. Например, в Татарстане МЧС предупреждает о возможных ливнях, сильных порывах ветра и граде.

Отдых на свежем воздухе в полном разгаре!

Приятная прохлада — это отличный повод посвятить выходные активному отдыху на свежем воздухе.

Наслаждайтесь приятной погодой и не забывайте про прогноз погоды перед выходом из дома!

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