Зубы будут стучать от холода: синоптики предрекли аномально холодные выходные в июле

Лето текущего года в России однозначно уже вошло в историю благодаря исключительным температурным показателям.

С начала июня по всей стране столбики термометров неумолимо поднимались, достигая в некоторых местах отметки в 40 градусов Цельсия. Однако после месяца необычайной жары, к середине июля погода начала радовать жителей похолоданием.

Согласно последним данным от местных метеорологов, 15 июля температура воздуха снизилась до более комфортных 29 градусов Цельсия. Ожидается, что к завтрашнему дню она еще упадет, достигнув 27 градусов. Такое «похолодание» считается значительным снижением после прежних жарких дней.

На выходных осадков не прогнозируется, но синоптики обещают порывы ветра до 10 метров в секунду в субботу, которые сделают погоду еще более приятной. К воскресенью скорость ветра снизится до 5 м/с, создав идеальные условия для отдыха на природе.

Это прохладное время станет прекрасной возможностью для жителей и гостей страны насладиться природой и активностями на свежем воздухе. Люди, уставшие от затяжной жары, наконец-то могут планировать долгожданные прогулки, встречи с друзьями и семейные пикники без риска перегрева.

Таким образом, после длительной волны жары, жители России могут вздохнуть с облегчением и насладиться более прохладным, комфортным летом. Эти дни станут заслуженным подарком для тех, кто желает провести время на улице, наслаждаясь свежестью воздуха после жарких недель.