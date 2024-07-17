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Зубы будут стучать от холода: метеорологи предрекли аномально холодные выходные в июле

С начала июня по всей стране фиксировались необычайно высокие температуры. Но после продолжительного периода жары, середина июля принесет заметное похолодание.

culturavrn.ru

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Текущее лето в Российской Федерации отметилось исключительными погодными условиями, превышая температурные рекорды.

С начала июня по всей стране фиксировались необычайно высокие температуры, в некоторых регионах достигавшие отметки в 40 градусов. Но после продолжительного периода жары, середина июля принесла заметное похолодание.

По данным метеорологических служб, к 17 июлю температура опустилась до более умеренных плюс 29 градусов, и предполагается, что она продолжит падение до 27 градусов в ближайшие дни. Это существенное снижение после недавних жарких дней считается значительным облегчением.

Ближайшие выходные обещают быть без осадков, однако прогнозируются порывы ветра до 10 м/с в субботу, что добавит свежести в атмосферу. К воскресенью ожидается уменьшение скорости ветра до 5 м/с, создавая идеальные условия для проведения времени на природе.

Этот период прохлады даст возможность жителям и гостям страны активно наслаждаться наружными мероприятиями. Измученные продолжительной жарой, люди теперь могут планировать активный отдых на свежем воздухе.

Таким образом, после затяжной жары, наступление более прохладного лета становится долгожданным подарком для всех, кто предпочитает проводить время на открытом воздухе, наслаждаясь приятной погодой после изнуряющей жары.

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