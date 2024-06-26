В текущей мировой обстановке, когда официальные источники не предоставляют конкретные сроки окончания военных конфликтов, особенно на территории Украины, эксперты в области экстрасенсорики и астрологии активно высказывают свои прогнозы относительно будущего этого региона.

Заметное мнение выразил известный астролог Павел Глоба, предрекающий значительные изменения для России в 2024 году, которые могут привести к её расцвету. Однако, он также предупреждает о возможном усилении социальных потрясений в мировом сообществе из-за активности солнечных циклов, подчеркивая риск возникновения конфликта между НАТО и Россией осенью следующего года, вплоть до риска применения тактического ядерного оружия.

Международные перспективы, по словам Глобы, касаются и Соединённых Штатов, где он видит потенциал для экономического спада. Ситуация на Украине также может осложниться сменой политического руководства, включая возможный уход президента Зеленского.

Другой астролог, Абигья Ананд из Индии, предсказывает начало новой пандемии к концу 2024 года, что, по его словам, может быть вызвано распространением вирусов из секретных лабораторий, что снова заставит мировое сообщество прибегнуть к строгим ограничениям.

В отличие от других предсказаний, астролог Тамара Глоба уверена, что военные действия на Украине могут завершиться уже в этом году, хотя и с некоторым риском возобновления конфликта к 2029 году.

Несмотря на пессимистический оттенок многих прогнозов, математик Григорий Кваша выражает надежду на достижение компромисса и сокращение военных действий к 2025 году, предполагая исчерпание ресурсов у конфликтующих сторон, о чем сообщает radio1.

Эти разнообразные прогнозы не только отражают текущую политическую обстановку, но и представляют мистическое видение мировой динамики, подчёркивая, как разные точки зрения могут существенно различаться в оценке одних и тех же событий.