Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Значительная часть военных отправятся домой»: предсказания Глобы и Мессинга

В то время как официальные источники избегают конкретных дат завершения военных действий на Украине, мир экстрасенсорики и астрологии активно делится своими видениями будущего этого региона.

yur-gazeta.ru

Подписаться в Telegram

В то время как официальные источники избегают конкретных дат завершения военных действий на Украине, мир экстрасенсорики и астрологии активно делится своими видениями будущего этого региона.

Среди них — астролог Павел Глоба, который считает, что год 2024 окажется переломным для России, предвещая ей будущий расцвет, в то время как мировое сообщество может ожидать увеличение социальных потрясений из-за активности Солнца. Глоба не исключает возможности конфликта между НАТО и Россией осенью 2024 года, а также рассматривает риск применения тактического ядерного оружия.

В контексте прогнозов на международном уровне, сценарий для США кажется не менее мрачным. Глоба предвидит экономический спад, который может серьезно ударить по стране в ближайшем будущем. По его мнению, смена руководства в Украине, в частности уход Зеленского с президентского поста, также не за горами.

Индийский астролог Абигья Ананд предсказывает новую пандемию, которая может возникнуть к концу осени 2024 года из-за распространения вирусов из секретных лабораторий, вынуждая мир снова прибегнуть к жестким ограничениям.

Среди предсказаний на тему военных действий в Украине особняком стоит мнение астролога Тамары Глобы, предрекающей завершение военной спецоперации в текущем году, но с вероятностью возобновления конфликта в 2029 году.

В то время как многие прогнозы кажутся пессимистичными, математик Григорий Кваша делает ставку на компромисс и уменьшение военных действий к 2025 году, что могло бы значить исчерпание ресурсов с обеих сторон.

Предсказания о будущем России и Украины заставляют задуматься о том, насколько разнообразны могут быть точки зрения на одни и те же события, отражая как реальную политическую обстановку, так и мистическое восприятие мира, сообщает radio1.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

в одинцово травить клопов

Новости Казани

день назад

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Цены на тепло в Татарстане могут вырасти на 60‑70%

стоимость работ по стяжке пола в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

18 часов назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

5 часов назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

день назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане обновят сети водоснабжения на 48 млн. руб.
Новости Казани
46 минут назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Казани

час назад

В Казани 24 июня посетитель бара попал в больницу с пробитой головой

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани водитель «Лады» сдавал назад и сбил 41-летнего велосипедиста

Новости Татарстана

20 часов назад

В Нижнекамске спасли одинокого лебеденка на озере
В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток
Новости Казани
2 часа назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Новости Татарстана

21 час назад

Как Севастополь живет после атаки ВСУ: режим ЧС, раненых отправят в Москву

Новости Казани

день назад

В Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло авто

Новости Казани

день назад

Водитель исчез: Opel перевернулся на улице Болотникова в Казани
Чек-лист для идеального пикника в Казани: что нужно взять с собой в парк
Интересное в Казани
6 дней назад

Чек-лист для идеального пикника в Казани: что нужно взять с собой в парк
Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан
Новости Татарстана
21 час назад

Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан