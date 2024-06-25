В то время как официальные источники избегают конкретных дат завершения военных действий на Украине, мир экстрасенсорики и астрологии активно делится своими видениями будущего этого региона.

Среди них — астролог Павел Глоба, который считает, что год 2024 окажется переломным для России, предвещая ей будущий расцвет, в то время как мировое сообщество может ожидать увеличение социальных потрясений из-за активности Солнца. Глоба не исключает возможности конфликта между НАТО и Россией осенью 2024 года, а также рассматривает риск применения тактического ядерного оружия.

В контексте прогнозов на международном уровне, сценарий для США кажется не менее мрачным. Глоба предвидит экономический спад, который может серьезно ударить по стране в ближайшем будущем. По его мнению, смена руководства в Украине, в частности уход Зеленского с президентского поста, также не за горами.

Индийский астролог Абигья Ананд предсказывает новую пандемию, которая может возникнуть к концу осени 2024 года из-за распространения вирусов из секретных лабораторий, вынуждая мир снова прибегнуть к жестким ограничениям.

Среди предсказаний на тему военных действий в Украине особняком стоит мнение астролога Тамары Глобы, предрекающей завершение военной спецоперации в текущем году, но с вероятностью возобновления конфликта в 2029 году.

В то время как многие прогнозы кажутся пессимистичными, математик Григорий Кваша делает ставку на компромисс и уменьшение военных действий к 2025 году, что могло бы значить исчерпание ресурсов с обеих сторон.

Предсказания о будущем России и Украины заставляют задуматься о том, насколько разнообразны могут быть точки зрения на одни и те же события, отражая как реальную политическую обстановку, так и мистическое восприятие мира, сообщает radio1.ru.