«Злые люди, змеи, грязь и отвратительная еда»: туристы разочарованы своим визитом в Абхазию

Абхазия долгое время остается популярным направлением для отдыха у россиян. Однако в последнее время в сети все чаще появляются отзывы, далекие от восторженных. Туристы делятся разочарованиями, связанными с сервисом, ценами и даже отношением местных жителей.

"Кроме Рицы смотреть не на что":

Одна из путешественниц в социальных сетях опубликовала подробный рассказ о своем неудачном опыте поездки в Абхазию. По её словам, реальность оказалась далека от рекламных буклетов. Вместо кристально чистого моря – вода, как в Адлере, завышенные цены в кафе, навязчивый сервис и агрессивные продавцы.

"Медовый" бизнес и другие неудобства:

Туристка также рассказала о навязчивых предложениях купить мед, сомнительных экскурсиях, пробках на дорогах и даже об опасности встречи со змеями.

Природа – единственный плюс?

Несмотря на длинный список недостатков, путешественница отметила красоту абхазской природы, чистый горный воздух и живописные пейзажи. Однако и здесь нашлись минусы: вода в горных озерах оказалась слишком холодной для купания.

Рекомендации "бывалых":

Свой рассказ женщина завершила советами для тех, кто все же решится на поездку в Абхазию: путешествовать только на личном автомобиле и не брать с собой детей.

Ситуация усугубляется протестами:

Добавляет напряжения и сложная политическая обстановка в стране. Проходящие в Абхазии акции протеста могут негативно сказаться на безопасности туристов.

Стоит ли ехать в Абхазию?

Ответ на этот вопрос каждый дает себе сам. Однако перед поездкой стоит тщательно взвесить все "за" и "против", чтобы избежать горького осадка от отдыха.