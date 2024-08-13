«Злые люди, змеи, грязь и невкусная еда»: туристы в полном шоке от Абхазию

В последнее время в сети все чаще появляются отзывы россиян, разочарованных отдыхом в Абхазии. Туристы жалуются на завышенные цены, неразвитую инфраструктуру, проблемы с сервисом и даже на недоброжелательное отношение местных жителей.

Одна из путешественниц поделилась своим негативным опытом, отметив, что помимо озера Рица в стране практически нечего посмотреть. По ее словам, реальность оказалась далека от рассказов о чистом море и гостеприимстве.

Среди основных претензий:

Высокие цены на еду и услуги.

Грязь на пляжах и в городах.

Низкий уровень сервиса.

Навязчивые продавцы и экскурсоводы.

Пробки на дорогах.

Риск стать жертвой мошенников.

Негативный фон усиливают проходящие в стране акции протеста.

Конечно, у каждого путешественника свои критерии оценки отдыха. Однако такое количество негативных отзывов наводит на мысль, что Абхазия пока не готова предложить туристам комфортный и безопасный отдых.

Перед поездкой важно тщательно взвесить все "за" и "против", изучить отзывы других путешественников, чтобы не испортить себе долгожданный отпуск.