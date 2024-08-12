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· 16+ · Алина Алмакаева

«Злые люди, змеи, грязь и невкусная еда»: туристы в полном шоке от Абхазии

"Съездила  в  Абхазию…  и  не  поняла,  откуда ...

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"Съездила в Абхазию… и не поняла, откуда столько восторгов", — подобные отзывы все чаще можно встретить на туристических форумах. Одна из путешественниц решила не скрывать своего разочарования и опубликовала подробный рассказ о своем "отпуске мечты", который оказался далек от идеала.

Мифы и реальность абхазского отдыха:

С детства мечтая о поездке в Абхазию, женщина ожидала увидеть настоящий райский уголок. Однако реальность оказалась более прозаичной. Вместо чистейшего моря — вода, по словам туристки, не уступающая по мутности адлерской. А цены в кафе и ресторанах заставили ее запастись продуктами для самостоятельного питания.

Подводные камни и назойливый сервис:

Не оправдались ожидания и относительно экскурсий. Путешественница предупреждает о назойливых предложениях купить мед, ощущение, что гиды работают в связке с продавцами. А количество туристов на популярных маршрутах не позволяет в полной мере насладиться красотами природы.

Плюсы, которые не перевесили минусы:

Безусловно, в Абхазии есть и положительные моменты. Чистый горный воздух, живописные пейзажи не оставили туристку равнодушной. Однако все это, по ее мнению, меркнет на фоне низкого уровня сервиса, проблем с чистотой и навязчивости местных жителей.

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