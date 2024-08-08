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· 16+ · Алина Алмакаева

«Злые люди, змеи, грязь и невкусная еда»: туристы просто в шоке от визита в Абхазию

В  сети  набирает  обороты  волна  отзывов  раз...

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В сети набирает обороты волна отзывов разочарованных туристов, которые вернулись из Абхазии не в восторге от увиденного. Одна из путешественниц поделилась своим печальным опытом, развеяв миф о "бюджетном рае" на берегу моря.

Мечты и реальность:

Женщина призналась, что давно грезила поездкой в Абхазию, но столкнулась с целым рядом неприятных сюрпризов. Вместо кристально чистого моря ее ждала вода, ничем не отличающаяся от сочинской. Цены на еду оказались неоправданно высокими, что вынуждало брать перекус с собой.

Неприятные открытия:

Помимо этого, туристка предостерегла от опасности встречи со змеями, которые нередко прячутся в траве. По ее словам, реальных "фотогеничных" мест значительно меньше, чем представлено в рекламных проспектах. А назойливые предложения купить мед на каждом шагу вызывали сомнения в искренности местных гидов.

Природа versus сервис:

Несмотря на ряд недостатков, туристке все же удалось насладиться красотой абхазской природы: горным воздухом и живописными видами. Однако это не смогло перевесить негативные впечатления от мусора, низкого уровня сервиса, не самой вкусной еды и не всегда дружелюбного отношения местных жителей.

Рекомендации "бывалого":

По итогам своей поездки женщина порекомендовала путешествовать по Абхазии на личном автомобиле, чтобы не зависеть от экскурсионных групп и их программ. А семьям с детьми и вовсе стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать это направление для отдыха.

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