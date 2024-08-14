«Злые люди, змеи, грязь и невкусная еда»: туристы плачут от Абхазии

Поток туристов в Абхазию не ослабевает, однако всё чаще из этой гостеприимной, казалось бы, страны звучат не только восторженные, но и разочарованные отзывы. О своём неудачном опыте отдыха рассказала в социальных сетях одна из россиянок.

По словам путешественницы, её детской мечте об отдыхе в Абхазии не суждено было сбыться. Женщина отмечает, что, вопреки распространённому мнению, море оказалось не таким уж и чистым, а цены в кафе и ресторанах неоправданно высокие. Пришлось даже брать с собой перекус, чтобы не опустошить кошелёк в первые же дни.

В списке недостатков также оказались назойливые продавцы, особенно "медовые" дельцы, пробки на дорогах, невысокий уровень сервиса и не всегда доброжелательное отношение местных жителей. Отдельным пунктом туристка выделила наличие змей, которые представляют реальную опасность, особенно для отдыхающих с детьми.

Впрочем, без положительных эмоций тоже не обошлось. Путешественница высоко оценила красоту абхазской природы, чистейший горный воздух, живописные пейзажи, однако, по её мнению, все эти достоинства меркнут на фоне организационных пробелов и бытовых неудобств.

История этой туристки — наглядное подтверждение того, что важно не только выбрать направление для отдыха, но и тщательно подойти к планированию поездки, учитывая как плюсы, так и минусы выбранного места. И, конечно же, не стоит возлагать завышенных ожиданий, чтобы не испытывать горького разочарования.