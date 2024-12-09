Жизнь работающих россиян изменится на до и после с 1 января: что случится с зарплатами
ldpr.ru
В 2025 году россиян ждут заметные изменения на рынке труда. По прогнозу Константина Ордова, директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, зарплаты могут вырасти на 15–20% в абсолютных значениях.
Однако такое увеличение затронет далеко не всех, и, чтобы воспользоваться возможностями, работникам придётся приложить усилия.
Почему зарплаты будут расти?
- Дефицит специалистов в цифровой сфере
Одной из главных причин роста зарплат станет острая нехватка квалифицированных кадров в сфере IT и цифровых технологий.
«В этой отрасли заработная плата зависит от уникальных знаний и компетенций специалистов, а не только от инфляции. Высокий спрос на таких работников вынуждает работодателей предлагать конкурентные условия,» — поясняет Ордов.
Этот дефицит создаёт настоящую борьбу за специалистов, в ходе которой компании готовы повышать заработные платы, предоставлять дополнительные бонусы и гибкие условия работы.
- Введение наставничества
С марта нового года в Трудовой кодекс Российской Федерации будет введено новое понятие «наставничество». Это новшество позволит сотрудникам, которые занимаются обучением новых работников, получать дополнительные выплаты.
Эта мера особенно актуальна для производственных и образовательных отраслей, где опыт и навыки специалистов крайне важны для профессионального роста новых сотрудников.
Почему рост зарплат затронет не всех?
Несмотря на оптимистичные прогнозы, увеличение доходов не станет массовым явлением. Константин Ордов отмечает, что:
- Многие компании избегают индексации зарплат. Часто руководители не готовы повышать оплату труда, если на то нет очевидных причин, таких как острая нехватка кадров.
- Консервативный подход к зарплатам. Некоторые организации ориентируются на минимизацию затрат и неохотно вводят новые бонусы или надбавки.
«Для роста доходов сотрудникам придётся либо проявлять инициативу на текущем месте работы, либо искать более выгодные предложения на рынке труда,» — уточняет эксперт.
Кто выиграет от изменений?
В 2025 году основными бенефициарами роста зарплат станут:
- Работники цифровой сферы. IT-специалисты и представители цифровой экономики первыми ощутят рост доходов из-за высокой конкуренции среди работодателей.
- Сотрудники с наставническими функциями. Новая система надбавок стимулирует специалистов делиться опытом и поддерживать новых сотрудников.
- Сотрудники компаний с регулярной индексацией. Организации, которые ежегодно корректируют зарплаты в зависимости от инфляции, обеспечат своим сотрудникам финансовую стабильность.
Как увеличить свой доход?
Чтобы воспользоваться возможностями, которые принесёт 2025 год, эксперты рекомендуют:
- Развивать уникальные навыки. Современный рынок труда ценит компетенции, которые невозможно легко заменить.
- Проявлять инициативу. Активная работа и вовлечённость в проекты увеличивают шансы на повышение зарплаты.
- Рассматривать предложения на рынке. Переход в компанию с более выгодными условиями может стать ключом к увеличению дохода.
- Использовать новые механизмы. Введение наставничества — это шанс для опытных сотрудников не только повысить свою зарплату, но и укрепить позиции внутри компании.
2025 год обещает заметное увеличение зарплат в ключевых отраслях, но это преимущество будет доступно только тем, кто готов адаптироваться к изменениям и активно работать над своим профессиональным развитием. Повышение доходов станет доступным в первую очередь для сотрудников высококонкурентных сфер, а также для тех, кто будет использовать возможности наставничества.
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