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Жизнь работающих россиян изменится на до и после с 1 января: что случится с зарплатами

В 2025 году россиян ждут заметные изменения на ...

ldpr.ru

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В 2025 году россиян ждут заметные изменения на рынке труда. По прогнозу Константина Ордова, директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, зарплаты могут вырасти на 15–20% в абсолютных значениях.

Однако такое увеличение затронет далеко не всех, и, чтобы воспользоваться возможностями, работникам придётся приложить усилия.

Почему зарплаты будут расти?

  • Дефицит специалистов в цифровой сфере

Одной из главных причин роста зарплат станет острая нехватка квалифицированных кадров в сфере IT и цифровых технологий.

«В этой отрасли заработная плата зависит от уникальных знаний и компетенций специалистов, а не только от инфляции. Высокий спрос на таких работников вынуждает работодателей предлагать конкурентные условия,» — поясняет Ордов.

Этот дефицит создаёт настоящую борьбу за специалистов, в ходе которой компании готовы повышать заработные платы, предоставлять дополнительные бонусы и гибкие условия работы.

  • Введение наставничества

С марта нового года в Трудовой кодекс Российской Федерации будет введено новое понятие «наставничество». Это новшество позволит сотрудникам, которые занимаются обучением новых работников, получать дополнительные выплаты.

Эта мера особенно актуальна для производственных и образовательных отраслей, где опыт и навыки специалистов крайне важны для профессионального роста новых сотрудников.

Почему рост зарплат затронет не всех?

Несмотря на оптимистичные прогнозы, увеличение доходов не станет массовым явлением. Константин Ордов отмечает, что:

  • Многие компании избегают индексации зарплат. Часто руководители не готовы повышать оплату труда, если на то нет очевидных причин, таких как острая нехватка кадров.
  • Консервативный подход к зарплатам. Некоторые организации ориентируются на минимизацию затрат и неохотно вводят новые бонусы или надбавки.

«Для роста доходов сотрудникам придётся либо проявлять инициативу на текущем месте работы, либо искать более выгодные предложения на рынке труда,» — уточняет эксперт.

Кто выиграет от изменений?

В 2025 году основными бенефициарами роста зарплат станут:

  • Работники цифровой сферы. IT-специалисты и представители цифровой экономики первыми ощутят рост доходов из-за высокой конкуренции среди работодателей.
  • Сотрудники с наставническими функциями. Новая система надбавок стимулирует специалистов делиться опытом и поддерживать новых сотрудников.
  • Сотрудники компаний с регулярной индексацией. Организации, которые ежегодно корректируют зарплаты в зависимости от инфляции, обеспечат своим сотрудникам финансовую стабильность.

Как увеличить свой доход?

Чтобы воспользоваться возможностями, которые принесёт 2025 год, эксперты рекомендуют:

  • Развивать уникальные навыки. Современный рынок труда ценит компетенции, которые невозможно легко заменить.
  • Проявлять инициативу. Активная работа и вовлечённость в проекты увеличивают шансы на повышение зарплаты.
  • Рассматривать предложения на рынке. Переход в компанию с более выгодными условиями может стать ключом к увеличению дохода.
  • Использовать новые механизмы. Введение наставничества — это шанс для опытных сотрудников не только повысить свою зарплату, но и укрепить позиции внутри компании.

2025 год обещает заметное увеличение зарплат в ключевых отраслях, но это преимущество будет доступно только тем, кто готов адаптироваться к изменениям и активно работать над своим профессиональным развитием. Повышение доходов станет доступным в первую очередь для сотрудников высококонкурентных сфер, а также для тех, кто будет использовать возможности наставничества.

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