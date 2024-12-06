Жизнь работающих россиян изменится на до и после с 1 января: что будет с зарплатами

В 2025 году в России ожидается ощутимый рост зарплат, который, по словам Константина Орлова, директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, может составить 15–20% в абсолютном выражении.

Однако радоваться смогут не все. Эксперт указал на ключевые тенденции, которые будут определять развитие рынка труда в ближайшем будущем, а также обозначил важные нюансы, связанные с ожидаемыми изменениями.

Кому повезет больше всех?

Наиболее значительное увеличение заработной платы предсказывается для специалистов в цифровой сфере. Компетенции в области IT, анализа данных и искусственного интеллекта становятся всё более востребованными. В условиях острого дефицита квалифицированных кадров работодатели готовы значительно повышать оплату труда, чтобы привлечь уникальных специалистов.

Почему цифровая сфера в приоритете?

Спрос на IT-услуги и автоматизацию бизнес-процессов продолжает расти. Конкуренция между компаниями за лучших сотрудников превращается в настоящую «охоту». Зарплата в этой отрасли формируется больше под влиянием спроса на навыки, чем из-за инфляции.

А что с остальными?

Однако рост зарплат затронет далеко не всех. Во многих отраслях работодатели ограничены в финансовых ресурсах, а индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией они не спешат.

Факторы, сдерживающие рост зарплат:

Отсутствие традиции индексирования: руководители компаний часто избегают повышения зарплат, если это не связано с конкретными достижениями сотрудников.

Экономические ограничения: нестабильность экономики заставляет бизнес фокусироваться на минимизации издержек.

Высокая конкуренция на рынке труда: В некоторых отраслях предложение специалистов превышает спрос, что позволяет работодателям удерживать зарплаты на прежнем уровне.

Наставничество как дополнительный источник дохода

С марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ вводится понятие наставничества. Это нововведение может стать реальной возможностью увеличить доход для сотрудников, которые готовы обучать новых специалистов.

Что известно о нововведении?

Наставникам планируется выплачивать надбавку за обучение новых работников.

Это позволит сотрудникам получить дополнительный доход, а компаниям — быстрее адаптировать новичков.

Введение программы наставничества может повысить общий уровень заработной платы в некоторых отраслях, особенно в производстве и сфере услуг.

Советы для сотрудников: как увеличить доход в 2025 году?

Чтобы воспользоваться возможностями, которые предлагает новый год, эксперты рекомендуют:

Прокачивайте навыки:

Осваивайте современные цифровые компетенции, которые особенно востребованы на рынке.

Обратите внимание на курсы, связанные с анализом данных, программированием и автоматизацией процессов.

Активно проявляйте себя на текущем месте работы:

Участвуйте в новых проектах и инициативах.

Проявляйте инициативу в обучении коллег, что поможет вам стать наставником и получать дополнительные бонусы.

Рассмотрите смену работы:

Если на вашем месте зарплаты не индексируются, стоит изучить вакансии в компаниях, которые предлагают лучшие условия.

Следите за изменениями в законодательстве:

Нововведение с наставничеством может стать отличным шансом для увеличения дохода.

Что ждёт россиян в 2025 году?

Грядущий год обещает как возможности, так и вызовы для работников в разных отраслях. Рост зарплат в IT-сфере и внедрение системы наставничества дают шансы на улучшение финансового положения. Однако для большинства сотрудников динамика доходов будет зависеть от их собственной активности, стремления развиваться и готовности адаптироваться к изменениям рынка.

