Жизнь работающих россиян изменится на до и после с 1 января: что будет с зарплатами
ldpr.ru
В 2025 году в России ожидается ощутимый рост зарплат, который, по словам Константина Орлова, директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, может составить 15–20% в абсолютном выражении.
Однако радоваться смогут не все. Эксперт указал на ключевые тенденции, которые будут определять развитие рынка труда в ближайшем будущем, а также обозначил важные нюансы, связанные с ожидаемыми изменениями.
Кому повезет больше всех?
Наиболее значительное увеличение заработной платы предсказывается для специалистов в цифровой сфере. Компетенции в области IT, анализа данных и искусственного интеллекта становятся всё более востребованными. В условиях острого дефицита квалифицированных кадров работодатели готовы значительно повышать оплату труда, чтобы привлечь уникальных специалистов.
Почему цифровая сфера в приоритете?
- Спрос на IT-услуги и автоматизацию бизнес-процессов продолжает расти.
- Конкуренция между компаниями за лучших сотрудников превращается в настоящую «охоту».
- Зарплата в этой отрасли формируется больше под влиянием спроса на навыки, чем из-за инфляции.
А что с остальными?
Однако рост зарплат затронет далеко не всех. Во многих отраслях работодатели ограничены в финансовых ресурсах, а индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией они не спешат.
Факторы, сдерживающие рост зарплат:
- Отсутствие традиции индексирования: руководители компаний часто избегают повышения зарплат, если это не связано с конкретными достижениями сотрудников.
- Экономические ограничения: нестабильность экономики заставляет бизнес фокусироваться на минимизации издержек.
- Высокая конкуренция на рынке труда: В некоторых отраслях предложение специалистов превышает спрос, что позволяет работодателям удерживать зарплаты на прежнем уровне.
Наставничество как дополнительный источник дохода
С марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ вводится понятие наставничества. Это нововведение может стать реальной возможностью увеличить доход для сотрудников, которые готовы обучать новых специалистов.
Что известно о нововведении?
Наставникам планируется выплачивать надбавку за обучение новых работников.
Это позволит сотрудникам получить дополнительный доход, а компаниям — быстрее адаптировать новичков.
Введение программы наставничества может повысить общий уровень заработной платы в некоторых отраслях, особенно в производстве и сфере услуг.
Советы для сотрудников: как увеличить доход в 2025 году?
Чтобы воспользоваться возможностями, которые предлагает новый год, эксперты рекомендуют:
- Прокачивайте навыки:
Осваивайте современные цифровые компетенции, которые особенно востребованы на рынке.
Обратите внимание на курсы, связанные с анализом данных, программированием и автоматизацией процессов.
- Активно проявляйте себя на текущем месте работы:
Участвуйте в новых проектах и инициативах.
Проявляйте инициативу в обучении коллег, что поможет вам стать наставником и получать дополнительные бонусы.
- Рассмотрите смену работы:
Если на вашем месте зарплаты не индексируются, стоит изучить вакансии в компаниях, которые предлагают лучшие условия.
- Следите за изменениями в законодательстве:
Нововведение с наставничеством может стать отличным шансом для увеличения дохода.
Что ждёт россиян в 2025 году?
Грядущий год обещает как возможности, так и вызовы для работников в разных отраслях. Рост зарплат в IT-сфере и внедрение системы наставничества дают шансы на улучшение финансового положения. Однако для большинства сотрудников динамика доходов будет зависеть от их собственной активности, стремления развиваться и готовности адаптироваться к изменениям рынка.
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