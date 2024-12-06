Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Жизнь работающих россиян изменится на до и после с 1 января 2025: что станет с зарплатами

В 2025 году россиян ожидают изменения в зарплат...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В 2025 году россиян ожидают изменения в зарплатной политике. Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, прогнозирует рост заработных плат на 15–20% в абсолютном выражении.

Однако далеко не все сотрудники ощутят эти изменения одинаково. Мы разобрались, кто выиграет от новых тенденций на рынке труда, а кому придётся приложить дополнительные усилия.

Рост зарплат: кому повезёт больше всего?

Эксперты отмечают, что наиболее ощутимое увеличение доходов ждёт специалистов цифровой сферы. В условиях дефицита профессионалов с уникальными компетенциями на таких сотрудников начинается настоящая «охота».

Особенности рынка цифровых специалистов:

  • Спрос выше предложения: компании готовы предлагать высокие зарплаты и бонусы за привлечение редких профессионалов.
  • Влияние на уровень дохода: зарплата больше зависит от навыков и знаний, чем от инфляции.
  • Перспективы роста: возможности для обучения и профессионального роста играют ключевую роль в формировании зарплат.

Почему не все ощутят рост доходов?

По словам Ордова, во многих компаниях отсутствует практика регулярной индексации зарплат в соответствии с инфляцией. Руководители, особенно в малом и среднем бизнесе, часто избегают увеличения оплаты труда, если на это нет экономической необходимости.

Что делать, если зарплата не растёт?

  • Искать новые возможности: смена работы может стать решением для тех, кто хочет повысить доход.
  • Активно проявлять себя: участие в ключевых проектах и повышение квалификации помогут выделиться на текущем месте работы.
  • Использовать нововведения: в 2025 году в Трудовой кодекс РФ будет введено понятие наставничества. Сотрудники, обучающие новых работников, смогут получать надбавки к зарплате.

Наставничество: новые возможности для роста доходов

С марта 2025 года понятие наставничества официально войдёт в трудовое законодательство. Это нововведение направлено на поддержку профессионального развития сотрудников и адаптацию новых кадров.

Как это повлияет на зарплаты?

  • Дополнительные надбавки: наставники смогут получать дополнительное вознаграждение за обучение новых работников.
  • Повышение квалификации: возможность стать наставником стимулирует сотрудников развивать свои навыки и профессиональные компетенции.
  • Укрепление корпоративной культуры: компании, поддерживающие наставничество, получают конкурентные преимущества на рынке труда.

Что ожидает рынок труда в 2025 году?

Помимо роста зарплат в цифровой сфере и введения новых условий для наставников, рынок труда продолжит развиваться под влиянием экономических реалий.

Основные тенденции:

  • Конкуренция за специалистов: компании будут активно бороться за квалифицированные кадры, предлагая не только высокие зарплаты, но и дополнительные бонусы.
  • Рост гибкости: увеличится количество вакансий с гибкими условиями работы, что станет привлекательным для многих сотрудников.
  • Инвестиции в обучение: компании начнут больше вкладывать в обучение сотрудников, что приведёт к повышению их ценности на рынке труда.

2025 год обещает быть годом перемен для российского рынка труда. Специалисты с востребованными компетенциями смогут рассчитывать на значительное повышение зарплат, а новые законы, такие как введение наставничества, предоставят дополнительные возможности для роста доходов. Однако успех во многом будет зависеть от активности самих сотрудников: важно использовать все доступные инструменты для профессионального развития и поиска новых возможностей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Завершено расследование уголовного дела экс-главы двух районов Казани

Интересное в Казани

день назад

Брекеты - больше не “страшилка”, а модный аксессуар: ортодонт из Казани объяснила, в каком возрасте лучше всего пройти лечение

перекись от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Прокурор Татарстана недоволен образом жизни чиновников

Новости России

3 дня назад

Исследование ВТБ И РБК: ожидания и прогнозы бизнеса на 2025 год

лучший тайский массаж в спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане средний размер взятки вырос в 1,5 раза

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-эпидемиологических нарушений

Лонгриды

день назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Новости Казани

2 часа назад

В Казани двое работников сорвались с высоты на стройке гостиницы у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

Прокурор РТ осудил депутатов, вступившихся за бывшего главу Тукаевского района
Новости Татарстана
2 дня назад

Два жителя Казани чуть не погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты

В Казани двое мужчин едва не погибли в результа...

Новости Татарстана

2 часа назад

Многодетные семьи из Набережных Челнов могут получить земельные участки в других районах Татарстана

Новости России

21 час назад

Другие правила в роуминге: клиенты Т2 могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в Турции весь декабрь

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане экс-замначальника ИК-5 осудили за получение взятки в виде iPhone 14 Pro Max

Новости Татарстана

3 часа назад

Бизнесмены из Татарстана получили 800 млн рублей финподдержки в цифровом виде
В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайши...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайшие дни

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане подростка госпитализировали после ссоры в школе

Новости Казани

17 часов назад

В Казани автобусы №72 и №75 перешли на бескондукторную оплату проезда

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане увеличилось числа несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю
На трассе Шали–Бавлы разогнали мобильный интернет
Важное в РТ
6 дней назад

На трассе Шали–Бавлы разогнали мобильный интернет