Жизнь работающих россиян изменится на до и после с 1 января 2025: что станет с зарплатами

В 2025 году россиян ожидают изменения в зарплатной политике. Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, прогнозирует рост заработных плат на 15–20% в абсолютном выражении.

Однако далеко не все сотрудники ощутят эти изменения одинаково. Мы разобрались, кто выиграет от новых тенденций на рынке труда, а кому придётся приложить дополнительные усилия.

Рост зарплат: кому повезёт больше всего?

Эксперты отмечают, что наиболее ощутимое увеличение доходов ждёт специалистов цифровой сферы. В условиях дефицита профессионалов с уникальными компетенциями на таких сотрудников начинается настоящая «охота».

Особенности рынка цифровых специалистов:

Спрос выше предложения: компании готовы предлагать высокие зарплаты и бонусы за привлечение редких профессионалов.

Влияние на уровень дохода: зарплата больше зависит от навыков и знаний, чем от инфляции.

Перспективы роста: возможности для обучения и профессионального роста играют ключевую роль в формировании зарплат.

Почему не все ощутят рост доходов?

По словам Ордова, во многих компаниях отсутствует практика регулярной индексации зарплат в соответствии с инфляцией. Руководители, особенно в малом и среднем бизнесе, часто избегают увеличения оплаты труда, если на это нет экономической необходимости.

Что делать, если зарплата не растёт?

Искать новые возможности: смена работы может стать решением для тех, кто хочет повысить доход.

Активно проявлять себя: участие в ключевых проектах и повышение квалификации помогут выделиться на текущем месте работы.

Использовать нововведения: в 2025 году в Трудовой кодекс РФ будет введено понятие наставничества. Сотрудники, обучающие новых работников, смогут получать надбавки к зарплате.

Наставничество: новые возможности для роста доходов

С марта 2025 года понятие наставничества официально войдёт в трудовое законодательство. Это нововведение направлено на поддержку профессионального развития сотрудников и адаптацию новых кадров.

Как это повлияет на зарплаты?

Дополнительные надбавки: наставники смогут получать дополнительное вознаграждение за обучение новых работников.

Повышение квалификации: возможность стать наставником стимулирует сотрудников развивать свои навыки и профессиональные компетенции.

Укрепление корпоративной культуры: компании, поддерживающие наставничество, получают конкурентные преимущества на рынке труда.

Что ожидает рынок труда в 2025 году?

Помимо роста зарплат в цифровой сфере и введения новых условий для наставников, рынок труда продолжит развиваться под влиянием экономических реалий.

Основные тенденции:

Конкуренция за специалистов: компании будут активно бороться за квалифицированные кадры, предлагая не только высокие зарплаты, но и дополнительные бонусы.

Рост гибкости: увеличится количество вакансий с гибкими условиями работы, что станет привлекательным для многих сотрудников.

Инвестиции в обучение: компании начнут больше вкладывать в обучение сотрудников, что приведёт к повышению их ценности на рынке труда.

2025 год обещает быть годом перемен для российского рынка труда. Специалисты с востребованными компетенциями смогут рассчитывать на значительное повышение зарплат, а новые законы, такие как введение наставничества, предоставят дополнительные возможности для роста доходов. Однако успех во многом будет зависеть от активности самих сотрудников: важно использовать все доступные инструменты для профессионального развития и поиска новых возможностей.

