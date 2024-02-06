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Жизнь любит эти знаки зодиака: их ждет нескончаемый доход и счастье

Жизнь любит эти знаки зодиака: их ждет нескончаемый доход и счастье

mykaleidoscope.ru

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Российский астролог Тамара Глоба определила только два знака как везунчиков в 2024 году. Звезды гласят, что их ждут колоссальные успехи на работе, а кошельки значительно располнеют, сообщает pg21.

Родившихся под созвездием скорпиона в текущем году ожидают положительные впечатления от событий в карьере. Этот год принесет им крупные проекты, значительное увеличение заработка и заслуженное признание от окружающих. Серьезные события будут происходить особенно активно начиная со второй половины февраля до начала апреля. Астролог настоятельно рекомендует представителям этого знака зодиака уделять внимание своему здоровью, так как успехи и поток дел могут отвлечь их от заботы о самих себе.

2024 год обещает представителям знака зодиака лев времена процветания. Астролог утверждает, что под влиянием небесных они будут находиться весь год, что приведет к значительному росту в профессиональной сфере. Они могут ожидать изменений на работе, новые должности и улучшение материального положения. Их посетят денежные успехи и задержатся надолго. Более того с каждым месяцем доход будет расти. Львы могут также обрести мощных покровителей, которые будут поддерживать их в продвижении и достижении целей.

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