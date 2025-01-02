Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Жительница Татарстана зарезала бывшего, требовавшего секса после расставания

Суд в Набережных Челнах приговорил женщину к ше...

mos.ru

Подписаться в Telegram

Суд в Набережных Челнах приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство бывшего возлюбленного.

История, приведшая к трагедии, началась с бытового конфликта, перерастающего в попытку защитить себя от домогательств, сообщает kazanfirst.

Как всё произошло?

Согласно материалам дела, события разворачивались в обычный день, начавшийся с застолья. Главная героиня истории, её муж и бывший возлюбленный выпивали с утра. Женщина отправила свою дочь к бабушке и отправилась в гости к соседям. Вернувшись домой, она поссорилась с супругом, обвинив его в том, что он прогулял работу ради пьянки с её бывшим партнёром.

После ссоры женщина ушла на улицу, где у подъезда встретила экс-возлюбленного. Мужчина последовал за ней и в лифте начал проявлять к ней недопустимое внимание.

— Я попросила его остановиться, забилась в угол и умоляла не подходить, — вспоминала женщина в суде.

На помощь пришла соседка, которая помогла женщине добраться до квартиры. Однако история на этом не закончилась.

Смертельный конфликт

Вернувшись домой, женщина услышала голос бывшего возлюбленного, который уже находился в её квартире. По словам подсудимой, мужчина вновь начал приближаться к ней. Испугавшись, она схватилась за нож, чтобы защититься.

— Он сказал, чтобы я не пугала его ножом, а действовала, — утверждала женщина на суде.

Её муж стал свидетелем момента, когда раненый мужчина упал на пол. Вызванные на место медики не смогли спасти пострадавшего. Причиной смерти стало ножевое ранение в живот, вызвавшее геморрагический шок.

Позиция защиты

На суде подсудимая объясняла, что не намеревалась убивать. По её словам, всё произошло в состоянии страха после событий в подъезде. Она утверждала, что её действия были продиктованы стремлением защитить себя.

Решение суда

Несмотря на доводы женщины, суд вынес приговор — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Эта трагическая история подчёркивает сложность ситуаций, связанных с насилием и самообороной. Она также поднимает вопросы о том, как защититься от угрозы, не доводя дело до фатальных последствий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков

Интересное в Казани

день назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой

сэс долгопрудный

Лонгриды

день назад

Как избежать похмелья или быстро от него избавиться: советы казанских врачей

Новости Казани

день назад

Главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь

облагораживание дверного проема в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

На пути в Раифу в Татарстане гигантская пробка

Новости Казани

7 часов назад

В Казани толпа парней напала на 2 ребят и забила их до потери сознания

Новости Казани

11 часов назад

В казанском ТРК Тандем проводится эвакуация

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники
Новости Казани
2 дня назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей горо...

Новости Казани

5 часов назад

Часть Казани 2 января осталась без воды из-за аварии

Интересное в Казани

11 часов назад

Вам захочется это повторить: рассказываем, где провести новогодние праздники в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

2 человека погибли при столкновении 3 машин в Лаишевском районе Татарстана

Новости Казани

8 часов назад

Уличный театр из Петербурга приедет в Казань на праздники
В Казани 2 января каток на «Черном озере» закрыли
Новости Казани
10 часов назад

В Казани 2 января каток на «Черном озере» закрыли

Новости Татарстана

8 часов назад

Татарстан направит более 4 миллиардов в сельские территории в 2025 году

Новости Казани

8 часов назад

Мигранты не хотят работать в автобусах Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

С 29 декабря в Татарстане произошло 32 пожара, 1 человек погиб
В 2024 году татарстанцы больше всех регионов пр...
Важное в РТ
6 дней назад

В 2024 году татарстанцы больше всех регионов проводили деловые встречи онлайн