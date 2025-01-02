Жительница Татарстана зарезала бывшего, требовавшего секса после расставания

Суд в Набережных Челнах приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство бывшего возлюбленного.

История, приведшая к трагедии, началась с бытового конфликта, перерастающего в попытку защитить себя от домогательств, сообщает kazanfirst.

Как всё произошло?

Согласно материалам дела, события разворачивались в обычный день, начавшийся с застолья. Главная героиня истории, её муж и бывший возлюбленный выпивали с утра. Женщина отправила свою дочь к бабушке и отправилась в гости к соседям. Вернувшись домой, она поссорилась с супругом, обвинив его в том, что он прогулял работу ради пьянки с её бывшим партнёром.

После ссоры женщина ушла на улицу, где у подъезда встретила экс-возлюбленного. Мужчина последовал за ней и в лифте начал проявлять к ней недопустимое внимание.

— Я попросила его остановиться, забилась в угол и умоляла не подходить, — вспоминала женщина в суде.

На помощь пришла соседка, которая помогла женщине добраться до квартиры. Однако история на этом не закончилась.

Смертельный конфликт

Вернувшись домой, женщина услышала голос бывшего возлюбленного, который уже находился в её квартире. По словам подсудимой, мужчина вновь начал приближаться к ней. Испугавшись, она схватилась за нож, чтобы защититься.

— Он сказал, чтобы я не пугала его ножом, а действовала, — утверждала женщина на суде.

Её муж стал свидетелем момента, когда раненый мужчина упал на пол. Вызванные на место медики не смогли спасти пострадавшего. Причиной смерти стало ножевое ранение в живот, вызвавшее геморрагический шок.

Позиция защиты

На суде подсудимая объясняла, что не намеревалась убивать. По её словам, всё произошло в состоянии страха после событий в подъезде. Она утверждала, что её действия были продиктованы стремлением защитить себя.

Решение суда

Несмотря на доводы женщины, суд вынес приговор — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Эта трагическая история подчёркивает сложность ситуаций, связанных с насилием и самообороной. Она также поднимает вопросы о том, как защититься от угрозы, не доводя дело до фатальных последствий.