Жителям России начали массово блокировать банковские карты — ограничения уже действуют
dzen.ru
Количество жалоб на Центральный банк России (ЦБ) резко увеличилось в 2024 году. Граждане всё чаще сталкиваются с проблемой включения их счетов в реестр подозрительных операций, что приводит к блокировке средств и невозможности пользоваться платёжными инструментами.
Как сообщает пресс-служба регулятора, число таких жалоб удвоилось по сравнению с прошлым годом, а категория «Мошенничество» стала одной из самых популярных причин обращений.
Ситуация в цифрах: статистика жалоб
По данным ЦБ, количество жалоб за первые три квартала настоящего года выросло на 18,3%. Особенно заметен рост в категории «Мошенничество»:
- Количество обращений в этой категории увеличилось на 93,5%.
- 28% жалоб касаются внесения владельцев счетов в реестр подозрительных операций.
- Доля этой категории от общего числа жалоб достигла 14,6%, тогда как в 2023 году она составляла лишь 9%.
Почему блокируют счета?
Центральный банк формирует реестр подозрительных операций на основании данных, предоставленных банками, правоохранительными органами и другими участниками информационного обмена. Счета попадают в этот список, если:
- Операции проводились без добровольного согласия клиента. Это включает переводы, которые могли быть инициированы под влиянием мошенников.
- Имеются подозрения на участие счёта в незаконных схемах.
Банки приостанавливают доступ к средствам до завершения проверки. Если данные о счёте предоставлены МВД России, блокировка становится обязательной.
С какими проблемами сталкиваются граждане?
Попадание в реестр подозрительных операций вызывает у владельцев счетов серьёзные трудности:
- Длительное ожидание разблокировки. Процедура проверки может занимать недели или месяцы.
- Ошибочные блокировки. Некоторые счета попадают в базу данных из-за недоразумений или ошибок.
- Отсутствие информации. Банки не всегда предоставляют клиентам чёткие объяснения причин блокировки, ссылаясь на конфиденциальность данных.
Законодательная основа блокировок
Блокировка счёта осуществляется на основании п. 4 ст. 27 Федерального закона No 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Эта норма направлена на борьбу с мошенническими операциями и защиту средств клиентов. Однако отсутствие гибкости в подходе нередко приводит к проблемам для добросовестных граждан.
Как действовать при блокировке счёта?
Если ваш счёт оказался заблокирован, важно предпринять следующие шаги:
- Свяжитесь с банком. Запросите информацию о причинах блокировки и порядок действий для её снятия.
- Предоставьте документы. Подтвердите законность операций, предоставив договоры, чеки или иные доказательства.
- Подайте жалобу в Центробанк. Регулятор принимает обращения через официальный сайт.
- Обратитесь за юридической помощью. Если проблема не решается, профессиональный юрист может помочь в составлении искового заявления.
Как избежать попадания в реестр?
- Не выполняйте подозрительные переводы. Если вам предлагают провести операцию от имени другого лица, стоит насторожиться.
- Доверяйте только проверенным организациям. Не отправляйте деньги на незнакомые счета.
- Следите за своими финансами. Установите уведомления о движении средств и регулярно проверяйте состояние счетов.
Резкий рост жалоб на действия ЦБ показывает, что механизм борьбы с мошенничеством нуждается в доработке. Хотя защита средств клиентов остаётся важной задачей, ошибки в работе системы добавляют трудностей законопослушным гражданам. Для минимизации рисков важно быть финансово грамотным и оперативно реагировать на возможные блокировки.
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