Жителям России дадут отдохнут 9 дней подряд: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя будут в июне

Граждане Российской Федерации отмечают государственный праздник - День России, который приходится на 12 июня. В 2024 году этот праздник выпадает на среду, что даст возможность сотрудникам сократить рабочую неделю до четырех дней.

Для максимального отдыха специалисты рекомендуют взять отпуск с 10 по 14 июня, чтобы отдохнуть девять дней подряд. Право на отпуск и отдых закреплено в Конституции РФ, где гарантируется оплачиваемый отпуск после шести месяцев непрерывной работы. Следующий официальный выходной для россиян будет только в ноябре, когда отмечается День народного единства 4 ноября.