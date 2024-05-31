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Жителям России дадут отдохнут 9 дней подряд: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя будут в июне

Граждане Российской Федерации отмечают государственный праздник - День России, который приходится на 12 июня.

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Граждане Российской Федерации отмечают государственный праздник - День России, который приходится на 12 июня. В 2024 году этот праздник выпадает на среду, что даст возможность сотрудникам сократить рабочую неделю до четырех дней.

Для максимального отдыха специалисты рекомендуют взять отпуск с 10 по 14 июня, чтобы отдохнуть девять дней подряд. Право на отпуск и отдых закреплено в Конституции РФ, где гарантируется оплачиваемый отпуск после шести месяцев непрерывной работы. Следующий официальный выходной для россиян будет только в ноябре, когда отмечается День народного единства 4 ноября.

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