Жителям РФ начали массово блокировать банковские карты — ограничения уже начали действовать
PROKAZAN
В 2024 году россияне стали значительно чаще жаловаться на банки, и основным фактором этого роста является увеличение числа клиентов, попадающих в реестр подозрительных операций ЦБ.
По информации пресс-службы регулятора, количество обращений в данной категории удвоилось по сравнению с 2023 годом.
Причины недовольства: статистика и факторы
В течение первых трех кварталов 2024 года жалобы на мошенничество увеличились на 93,5%, что составляет уже 14,6% всех обращений (против 9% в 2023). Порядка 28% жалоб связано с исключением из списка «дропов», в который попадают счета, подозреваемые в мошенничестве, составляемом Банком России. Общая сумма жалоб на банки возросла на 18,3%, что указывает на ухудшение отношения к финансовым учреждениям.
Как работает реестр подозрительных операций ЦБ?
Центробанк создаёт базу данных «О случаях и попытках провода денежных средств без согласия клиента». Она заполняется следующими источниками:
- Банки: предоставляют информацию о подозрительных транзакциях.
- МВД: передают данные о счетах, участвующих в мошеннических схемах, что необходимо для блокировки.
После включения в реестр банки имеют право заблокировать платёжные средства клиентов (карты, онлайн-банкинг) в соответствии с законом No 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Какие причины жалоб?
Основные факторы роста жалоб:
- Ошибки ЦБ: легальные клиенты нередко оказываются в реестре из-за системных ошибок, в результате чего происходит блокировка карт и счетов.
- Ужесточение борьбы с мошенничеством: банки, стремясь защитить клиентов, иногда пересекают границы, что негативно отражается на добросовестных пользователях.
- Сложности с исключением из реестра: процесс проверки и восстановления доступа к средствам затягивается, вызывая растущее недовольство.
Как избежать трудностей?
Чтобы уменьшить риск попадания в реестр, следуйте простым рекомендациям:
- Будьте осторожны: не делитесь данными о счетах и картах и избегайте подозрительных операций.
- Проверяйте информацию: оставайтесь бдительными в общении с возможными мошенниками.
- Изучайте финансовую грамотность: не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте личные данные через телефон или SMS.
Что делать, если ваш счёт заблокирован?
- Обратитесь в банк: выясните причину блокировки и попросите разъяснения.
- Соберите документы: подготовьте подтверждения легальности своих операций.
- Свяжитесь с ЦБ: если банк не решает проблему, подайте жалобу через сайт или по горячей линии ЦБ.
Растущее количество жалоб на банки указывает на сложные аспекты усиления борьбы с мошенничеством. Необходимо найти баланс между безопасностью и комфортом для честных клиентов, что особенно актуально в условиях современного финансового рынка.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец