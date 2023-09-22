Житель России по заказу ВСУ отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных

Житель Алтайского края, который служил на стороне ВСУ, был задержан Федеральной службой безопасности по подозрению в отравлении воды, предназначенной для российских мобилизованных военнослужащих. Сообщает об этом ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСБ.

По официальной информации, мужчина общался с украинскими гражданами, в ходе которых выступал с радикальными политическими убеждениями и вырожал готовность поддерживать украинские вооруженные силы. В качестве подтверждения своих намерений, подозреваемый отравил воду, предназначенную для российских солдат, и записал этот процесс на видео, которое затем отправил представителям Украины.

Подозреваемый - мужчина 42 лет жил в Барнауле. Против него возбуждены уголовные дела по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на государственную измену») и статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на террористический акт»). Задержанный находится под стражей.