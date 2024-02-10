Зиму сократили на 10 дней: главный синоптик России рассказал, что это только начало

Научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что ежегодно сокращается продолжительность зимы.



Продолжительность холодного времени сокращается из года в год, однако это не означает, что нужно ожидать прихода ранней весны. В настоящее время погода в этот период подвержена значительным изменениям. Эти радикальные изменения связаны с дисбалансом в погодных системах вследствие явного глобального потепления.



Важно помнить, что в контексте изменения климата происходит дисбаланс в погодных условиях, что приводит к более переменчивой погоде. Это уже наблюдается сейчас. В холодный сезон все чаще будут сменяться теплые периоды и сильные морозы. Летом же ожидаются тепловые волны, экстремальные жаркие дни и прохладно-дождливая осень, с проливными дождями, приводящими к повышению уровня воды в реках до критических отметок. Все это будет происходить на фоне общего повышения средней температуры, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью « Российской газете » Специалист подчеркнул, что с каждым десятилетием зима становится короче. Иными словами, зима приходит позже и уходит раньше.