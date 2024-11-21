«Зимой придет климатический кошмар». Синоптики сказали, к чему надо готовиться
mos.ru
По словам метеорологов, предстоящая зима станет одной из самых холодных и снежных за последние годы. Синоптики предупреждают, что россиян ждут не только сильные морозы, но и рекордные снегопады.
Аномальные погодные явления, начавшиеся летом и осенью, продолжат удивлять и в зимний сезон.
Декабрь: резкое похолодание и экстремальные морозы
Суровые холода ожидаются уже с первых дней зимы. По прогнозам синоптиков, температуры в декабре резко упадут:
- В Москве и Санкт-Петербурге столбики термометров опустятся до -20 градусов уже в начале месяца, а к его завершению морозы могут достигнуть -30 градусов.
- На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке морозы будут еще жестче, где температурный фон может приблизиться к рекордным значениям.
Эксперты подчеркивают, что такие условия могут стать серьезным вызовом для городских коммунальных систем и транспортной инфраструктуры.
Январь: рекордные снегопады и высокий уровень осадков
Второй месяц зимы принесет с собой невероятное количество осадков. Синоптики прогнозируют обильные снегопады практически по всей территории страны:
- На Урале, в Поволжье, центральной России и на северо-западе высота сугробов может превысить все ранее зафиксированные показатели.
- В некоторых регионах снегопады могут продолжаться в течение нескольких недель без перерыва, затрудняя движение транспорта и работу коммунальных служб.
Жителям рекомендуется подготовиться к ухудшению условий на дорогах, учитывать задержки в графике транспорта и соблюдать меры предосторожности.
Февраль: сочетание морозов и погодной нестабильности
Последний зимний месяц также не принесет облегчения. Февраль будет сопровождаться:
- Сильными морозами, особенно в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока.
- Перепадами атмосферного давления, которые могут ухудшить самочувствие метеозависимых людей.
- Снегопадами, что создаст дополнительные трудности для дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Метеорологи советуют внимательно следить за прогнозами, особенно в дни резких похолоданий, и заранее готовиться к нестабильным погодным условиям.
Советы по подготовке к суровой зиме
Чтобы минимизировать влияние сложных климатических условий, эксперты рекомендуют:
Дома:
- Убедитесь в исправности систем отопления и при необходимости утеплите окна и двери.
- Заранее запаситесь продуктами и необходимыми медикаментами.
- Обеспечьте в доме наличие фонарей, батареек и других аварийных принадлежностей.
Для автомобилистов:
- Проверьте зимнюю резину и техническое состояние машины.Оснастите автомобиль аварийным комплектом: лопатой, теплым одеялом, дополнительной зарядкой для телефона.
Для здоровья:
- Одевайтесь теплее, отдавая предпочтение многослойной одежде.
- Следите за питанием, чтобы поддерживать иммунитет.
- Избегайте длительного пребывания на морозе.
Зима 2024–2025 годов обещает быть непростой для жителей России. Синоптики предупреждают о суровых морозах, обильных снегопадах и нестабильных погодных условиях. Однако своевременная подготовка, внимание к прогнозам и соблюдение мер безопасности помогут справиться с капризами природы и пройти этот сезон без лишних трудностей.
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