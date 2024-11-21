«Зимой придет климатический кошмар». Синоптики сказали, к чему надо готовиться

По словам метеорологов, предстоящая зима станет одной из самых холодных и снежных за последние годы. Синоптики предупреждают, что россиян ждут не только сильные морозы, но и рекордные снегопады.

Аномальные погодные явления, начавшиеся летом и осенью, продолжат удивлять и в зимний сезон.

Декабрь: резкое похолодание и экстремальные морозы

Суровые холода ожидаются уже с первых дней зимы. По прогнозам синоптиков, температуры в декабре резко упадут:

В Москве и Санкт-Петербурге столбики термометров опустятся до -20 градусов уже в начале месяца, а к его завершению морозы могут достигнуть -30 градусов.

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке морозы будут еще жестче, где температурный фон может приблизиться к рекордным значениям.

Эксперты подчеркивают, что такие условия могут стать серьезным вызовом для городских коммунальных систем и транспортной инфраструктуры.

Январь: рекордные снегопады и высокий уровень осадков

Второй месяц зимы принесет с собой невероятное количество осадков. Синоптики прогнозируют обильные снегопады практически по всей территории страны:

На Урале, в Поволжье, центральной России и на северо-западе высота сугробов может превысить все ранее зафиксированные показатели.

В некоторых регионах снегопады могут продолжаться в течение нескольких недель без перерыва, затрудняя движение транспорта и работу коммунальных служб.

Жителям рекомендуется подготовиться к ухудшению условий на дорогах, учитывать задержки в графике транспорта и соблюдать меры предосторожности.

Февраль: сочетание морозов и погодной нестабильности

Последний зимний месяц также не принесет облегчения. Февраль будет сопровождаться:

Сильными морозами, особенно в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Перепадами атмосферного давления, которые могут ухудшить самочувствие метеозависимых людей.

Снегопадами, что создаст дополнительные трудности для дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Метеорологи советуют внимательно следить за прогнозами, особенно в дни резких похолоданий, и заранее готовиться к нестабильным погодным условиям.

Советы по подготовке к суровой зиме

Чтобы минимизировать влияние сложных климатических условий, эксперты рекомендуют:

Дома:

Убедитесь в исправности систем отопления и при необходимости утеплите окна и двери.

Заранее запаситесь продуктами и необходимыми медикаментами.

Обеспечьте в доме наличие фонарей, батареек и других аварийных принадлежностей.

Для автомобилистов:

Проверьте зимнюю резину и техническое состояние машины.Оснастите автомобиль аварийным комплектом: лопатой, теплым одеялом, дополнительной зарядкой для телефона.

Для здоровья:

Одевайтесь теплее, отдавая предпочтение многослойной одежде.

Следите за питанием, чтобы поддерживать иммунитет.

Избегайте длительного пребывания на морозе.

Зима 2024–2025 годов обещает быть непростой для жителей России. Синоптики предупреждают о суровых морозах, обильных снегопадах и нестабильных погодных условиях. Однако своевременная подготовка, внимание к прогнозам и соблюдение мер безопасности помогут справиться с капризами природы и пройти этот сезон без лишних трудностей.