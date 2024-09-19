«Зимой 2024-2025 начнется то, чего не было с 1772 года»: синоптики сказали, к чему готовиться

Эксперты в области метеорологии дали тревожный прогноз на зимний сезон, который ожидается уже совсем скоро. Специалисты предупреждают, что грядущая зима может стать одной из самых аномальных за последние столетия, продолжая тенденцию климатического хаоса, который начался этим летом и осенью.

Что говорят специалисты?

По словам доктора географических наук Юрия Алексеева, нас ждут резкие перепады температуры, что уже само по себе может стать испытанием для россиян. Такие перепады могут произойти буквально в течение суток, когда температура будет резко падать и подниматься, создавая значительный стресс как для людей, так и для инфраструктуры.

Но главной особенностью предстоящей зимы станут аномальные снегопады, которые, как утверждают синоптики, будут самыми обильными за всю историю метеонаблюдений, которые в России ведутся с 1722 года. Количество снега, которое может выпасть за несколько дней, может побить все существующие рекорды.

Чего ожидать жителям городов?

Городские службы уже сейчас готовятся к возможным последствиям таких погодных условий. Местным властям придётся мобилизовать значительные ресурсы, чтобы справиться с уборкой снега и обеспечить бесперебойную работу транспорта. Аномальные осадки могут вызвать перебои в движении, массовые задержки на дорогах и даже временные отключения электричества в некоторых регионах.

Жителям рекомендуется готовиться к зиме заранее: проверить состояние отопительных систем, подготовить тёплую одежду и следить за предупреждениями синоптиков.

Возможные риски для здоровья

Юрий Алексеев также подчеркнул, что резкие перепады температуры могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Особенно осторожными должны быть пожилые люди и те, кто страдает от сердечно-сосудистых болезней.

Перепады температуры и резкие изменения влажности могут вызвать обострения заболеваний, поэтому врачам советуют людям с хроническими болезнями следить за своим состоянием и при необходимости принимать меры профилактики.

Что можно предпринять?

Подготовка автомобилей: водителям рекомендуется заранее подготовить свои машины к зимним условиям, особенно в регионах с повышенными рисками обильных снегопадов. Резкие погодные изменения могут вызвать трудности на дорогах.

Домашние приготовления: зима с аномальными снегопадами может привести к временным перебоям в поставках электричества и других коммунальных услуг, особенно в сельских районах. Жителям таких мест рекомендуется иметь в запасе генераторы, свечи и батареи.

Здоровье и безопасность: важно следить за своими близкими и вовремя обращаться к врачам при ухудшении самочувствия. Особенное внимание нужно уделить уязвимым группам населения.

Предстоящая зима, по мнению специалистов, может преподнести немало сюрпризов. Климатический хаос, начавшийся летом и осенью, продолжается, и впереди — испытания в виде аномальных снегопадов и резких температурных скачков. Важно подготовиться к этому заранее, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями в самый разгар зимы.