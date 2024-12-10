Зимние каникулы в школах изменили - озвучили точные даты

Школьные каникулы — это долгожданный период отдыха для учеников и их родителей. В России график каникул может отличаться в зависимости от региона и конкретного учебного заведения.

Однако Министерство просвещения РФ публикует рекомендации, которые школы часто используют при составлении своего расписания.

Рекомендованные сроки зимних каникул

Для большинства школ в 2024–2025 учебном году Министерство просвещения предлагает следующие даты зимних каникул:

Начало каникул: 30 декабря 2024 года.

Окончание каникул: 12 января 2025 года.

Таким образом, школьники будут отдыхать 14 дней, что позволит им восстановить силы перед новым учебным периодом.

Дополнительные каникулы для первоклассников

Для самых юных школьников предусмотрена ещё одна неделя отдыха, чтобы помочь им адаптироваться к учебному процессу. Эти дополнительные каникулы рекомендованы с 17 по 24 февраля 2025 года.

Модульная система: что нужно знать?

Некоторые школы в России работают по модульной (триместровой) системе, где учебный год делится на три периода, а каникулы бывают чаще, но короче. Для таких школ зимние каникулы запланированы на:

Начало каникул: 29 декабря текущего года.

Окончание каникул: 8 января нового года.

Кроме того, дополнительные каникулы для модульной системы включают:

Период отдыха: 15–24 февраля 2025 года.

Эти даты дополняют школьный график отдыха и позволяют провести время с семьёй.

Советы для родителей

Поскольку каждая школа имеет право устанавливать собственные даты каникул, важно заранее уточнить расписание. Для этого:

Посетите официальный сайт школы — здесь публикуется актуальная информация о датах каникул.

Свяжитесь с классным руководителем или администрацией школы — они помогут уточнить нюансы графика.

Понимание точных сроков каникул позволит родителям лучше организовать досуг детей, запланировать семейный отдых и подготовиться к следующему учебному периоду.

Зимние каникулы — это время, которое школьники ждут с нетерпением. Следуя рекомендациям Министерства просвещения и своевременно уточняя даты отдыха, родители могут создать для детей комфортные условия для отдыха и успешного возвращения к учёбе.