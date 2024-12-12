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Зимние каникулы в школах изменили - озвучены точные даты

В 2025 году зимние каникулы для российских школ...

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В 2025 году зимние каникулы для российских школьников претерпели изменения, и Министерство просвещения РФ озвучило новые рекомендованные даты.

Теперь учащиеся будут отдыхать с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, что составляет 14 дней.

Однако стоит отметить, что школы имеют право самостоятельно устанавливать сроки каникул, поэтому в некоторых регионах и учебных заведениях даты могут отличаться. Например, в Москве для школ, работающих по триместровой системе, зимние каникулы запланированы с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Родителям рекомендуется заранее уточнить точные даты каникул в образовательных учреждениях своих детей, чтобы спланировать отдых и другие мероприятия. Информация обычно доступна на официальных сайтах школ или предоставляется классными руководителями.

Таким образом, зимние каникулы 2025 года в российских школах будут проходить в период новогодних праздников, однако конкретные даты могут варьироваться в зависимости от региона и системы обучения.

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