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Зимние каникулы в российских школах изменились - озвучены точные даты

Зимние каникулы — долгожданное время для школьн...

culture.ru

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Зимние каникулы — долгожданное время для школьников и их родителей. В России даты каникул определяются образовательными учреждениями самостоятельно, однако большинство школ придерживаются рекомендаций Министерства просвещения России.

В 2024–2025 учебном году для большинства российских школьников установлены следующие периоды отдыха.

  • Даты зимних каникул 2024–2025
  • Основные каникулы: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
  • Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17 по 24 февраля нового года.
  • Триместровая система: для школ, работающих по этой системе, зимние каникулы запланированы с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Родителям школьников рекомендуется уточнять точные даты каникул на официальных сайтах образовательных учреждений, так как они могут отличаться в зависимости от региона и системы обучения.

Как провести зимние каникулы с пользой?

Чтобы каникулы стали не только временем отдыха, но и источником ярких впечатлений, стоит уделить внимание активным видам досуга. Вот несколько идей для всей семьи:

  • Катание на лыжах и сноуборде. Посещение горнолыжных курортов или оборудованных трасс станет отличным вариантом для укрепления здоровья и улучшения физической формы.
  • Ледовые катки. Катание на коньках — классический зимний вид отдыха, доступный практически в каждом городе.
  • Прогулки в парках. Зимние леса и парки предлагают прекрасную атмосферу для пеших прогулок и фотосессий.
  • Тюбинг. Катание на надувных санках — весёлый и безопасный способ провести время на свежем воздухе.
  • Семейные путешествия. Посещение культурных мероприятий, музеев или поездки в близлежащие города помогут не только развлечься, но и расширить кругозор.

Техника безопасности зимой: как избежать неприятностей?

Активный зимний отдых требует соблюдения определённых правил безопасности. Чтобы избежать травм и неприятных ситуаций, следуйте следующим рекомендациям:

  • Одеваться по погоде. Выбирайте многослойную одежду и обувь с нескользящей подошвой.
  • Использовать защитное снаряжение. При катании на лыжах, коньках или сноуборде надевайте шлемы и другие элементы защиты.
  • Избегать сомнительных мест. Не катайтесь на необорудованных горках или несанкционированных катках.
  • Соблюдать правила на катках и трассах. Уважайте других участников и следите за собственной безопасностью.
  • Быть внимательными на природе. Если вы отправляетесь на прогулку в лес или парк, держите телефон заряженным, предупреждайте близких о своём маршруте и избегайте опасных участков.

Каникулы — время для здоровья и новых впечатлений

Зимние каникулы — это не только возможность отдохнуть от школьных занятий, но и отличное время для укрепления здоровья и получения новых впечатлений. Правильно организованный отдых, активные занятия на свежем воздухе и соблюдение техники безопасности сделают это время ярким и полезным для всей семьи.

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