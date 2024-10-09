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Зима в России отменяется надолго: Роман Вильфанд рассказал, будет ли снег на Новый год

В этом году осень в России порадовала неожиданн...

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В этом году осень в России порадовала неожиданно теплыми днями, однако погода решила внести свои коррективы.

В конце сентября, несмотря на продолжающееся бабье лето, в нескольких регионах страны уже наблюдался первый снегопад.

Регионы под снегом

Снежный покров оказался неожиданным гостем в Якутии, на северо-западе и северо-востоке России, а также в Иркутской области. Пока еще не ясно, сохранится ли снег до зимы, или это лишь временное явление. Как отметил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предсказать долгосрочные тенденции выпадения снега чрезвычайно сложно из-за их значительного различия в разных частях страны.

Как меняются сроки первого снега?

Интересно отметить, что времена первого снега в России сильно изменились за последние десятилетия. Если в середине прошлого века снег начинал падать в середине ноября, то к концу XX века этот срок сместился почти на месяц — к середине декабря. Сейчас же, по словам Вильфанда, первые снегопады чаще всего происходят в последнюю пятидневку декабря.

Перспективы и подготовка к зиме

Настоящая осенняя погода в большинстве регионов России еще может преподнести сюрпризы, и жителям страны стоит готовиться к более резкому переходу к зимним условиям. Метеорологи советуют не пренебрегать прогнозами погоды, ведь климатические изменения делают погоду все более непредсказуемой.

Первый снег, выпавший в некоторых российских регионах, напоминает о том, что природа всегда готова к изменениям, даже если человек их не ожидает. Эти климатические изменения требуют внимания не только от граждан, но и от специалистов, занимающихся адаптацией общества и экономики к новым условиям. Время от времени природа напоминает нам о своей непредсказуемости, и первые осенние снегопады — яркий тому пример.

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