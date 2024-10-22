Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Зима в РФ отменяется надолго: в Гидрометцентре объяснили, будет ли снег на Новый год

Осень 2024 года стала настоящим сюрпризом для м...

yugnash.ru

Подписаться в Telegram

Осень 2024 года стала настоящим сюрпризом для многих жителей России. Сентябрь порадовал по-летнему теплыми днями, однако уже к его концу в ряде регионов страны выпал первый снег.

Местами снег укрыл даже южные области, что стало неожиданностью для жителей этих регионов. Погодные изменения снова напомнили о том, как непредсказуема природа, а глобальные климатические изменения продолжают удивлять.

Где уже выпал первый снег?

Снегопады, пришедшие в азиатскую часть России, охватили несколько крупных регионов. Северо-западные и северо-восточные территории страны первыми ощутили зиму. Снег также выпал в южных частях Сибири и даже в Иркутской области. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, сложно предсказать, будет ли этот снег постоянным, но есть вероятность, что в некоторых районах снежный покров сохранится на всю зиму.

Изменение сроков первого снегопада

Роман Вильфанд обратил внимание на интересный факт: с каждым годом сроки появления первого снега изменяются. Если раньше снег начинал выпадать в середине ноября, то в последние годы даты снегопадов сдвинулись. Еще в конце прошлого века первые снегопады приходились на декабрь, однако в последние десятилетия снег чаще всего появляется к концу октября или в начале ноября.

Почему меняются сроки снегопадов?

Главная причина подобных изменений — глобальные климатические колебания. За последние 30 лет метеорологи фиксируют все больше случаев, когда погодные явления происходят не по привычным схемам. Снежные осадки и резкие похолодания теперь могут прийти даже туда, где раньше не наблюдались до начала зимы. Это яркий признак того, что климат становится менее предсказуемым.

Что ожидать дальше?

Метеорологи предупреждают, что в этом году осень будет особенно изменчивой. После ранних снегопадов в некоторых регионах может неожиданно вернуться тепло. В южных и центральных областях России жители могут ожидать кратковременное потепление, но со второй половины октября температурные колебания будут сменяться устойчивыми холодами. Возможны резкие перепады температуры, которые повлияют на климат во многих регионах страны.

Осень 2024 года: что делать и как подготовиться?

Осень 2024 года уже показала, насколько изменчивы погодные условия в России. Неожиданные снегопады и возможные возвраты тепла заставляют задуматься о подготовке к зимнему сезону заранее. Жителям всех регионов рекомендуется следить за прогнозами и быть готовыми к любым погодным сюрпризам. Несмотря на ранние холода, тепло еще может вернуться, но на смену ему все равно придут более устойчивые зимние температуры.

Осень 2024 года демонстрирует, насколько нестабильным может быть климат. Первый снег, выпавший в конце сентября, удивил многих, и метеорологи продолжают следить за дальнейшими изменениями. Синоптики предупреждают, что резкие погодные изменения — лишь начало необычной осени. Поэтому важно быть готовыми как к снегопадам, так и к возможному возвращению теплых дней.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Интересное в Казани

7 часов назад

Поймать волну, попариться в бане и вкусно поесть: чем заняться в Казани на выходных

можно ли избавиться от плесени

Новости Татарстана

день назад

В Челнах легковушка влетела в фуру: видео

Новости Татарстана

9 часов назад

Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

убрать тату лазером цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

10 часов назад

Александр Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани

Новости Казани

день назад

В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки

Новости Казани

день назад

Улица Баумана преобразилась к Хэллоуину

Новости Казани

день назад

Что сейчас происходит на Московском рынке в Казани
Новости Казани
43 минуты назад

Российский истребитель сопровождал самолет Си Цзиньпина

Гость отметил, что регион хорошо подготовился к...

Новости Казани

58 минут назад

Президент Ирана: БРИКС положит конец однополярному миру

Важное в РТ

2 часа назад

ВТБ Лизинг поставил партию фургонов для грузоперевозок в Республике Татарстан

Новости Казани

час назад

Подготовка к саммиту БРИКС в Казани обошлась в 20 миллиардов рублей

Новости Казани

2 часа назад

Путин пошутил, что Моди понимает его и без переводчика
Путин уже в Казани
Новости Казани
6 часов назад

Путин уже в Казани

Новости Казани

3 часа назад

МИД Украины обиделся на Гутерреша за решение приехать в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Казань на саммит

Новости Казани

5 часов назад

Представитель мобильного оператора рассказал о причине сбоя связи в Казани
АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 го...
Новости Татарстана
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха